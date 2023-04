Dana Rogoz a fost tot timpul transparentă când a venit vorba despre viața sa personală. Vedeta, care se află în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă, a vorbit mereu fără ascunzișuri despre familia sa, despre soțul său mai mare cu 19 ani decât ea sau despre alte lucruri care i-au marcat viața… Chiar și așa, actrița mai are, încă, în sertarul cu amintiri lucruri ce nu au fost încă scoase la iveală, pe care le-a prezentat într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Dana Rogoz a debutat ca actriță încă de la vârsta de șase ani, într-un rol principal, în care „mamă” i-a fost Emilia Popescu. În ciuda faptului că a fost obișnuită cu scena încă din fragedă copilărie, ea a fost mereu o elevă premiantă, o „tocilară”, după cum ne-a mărturisit, sau prietena cea cuminte, care din gașca cu care mergea la Vama Veche pleca prima la culcare.

Primul rol, la șase ani. Emilia Popescu i-a fost… mamă

CANCAN.RO: Ce-ți mai amintești despre primul tău rol într-un film?

Dana Rogoz: Primul meu rol a fost la vârsta de șase ani, un scurt metraj. Eram o fetiță care trebuia să înceapă școala, eram în rol principal. Emilia Popescu îmi era mamă. Aveam o noapte mai grea, în care jucăriile, universal copilăriei, pe care cumva îl abandonam, căpăta un rol disproporționat. Îmi amintesc cu drag…

CANCAN.RO: În ce moment ți-ai dorit să fii actriță?

Dana Rogoz: Mi-am dorit de mică, am fost expusă acestei lumi. M-am simțit în largul meu aici și am întâlnit oameni care mi-au fost modele, precum Mihai Râlea. Și, în mod firesc, am ajuns aici.

„Da, am fost o tocilară”

CANCAN.ro: Ai fost mereu premiantă la școală?

Dana Rogoz: N-am luat numai premiul întâi. Dar am ajuns și șefă de promoție. Am fost o tocilară, da…

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare dezamăgire din cariera ta?

Dana Rogoz: N-am avut o mare dezamăgire, dar uneori poate fi frustrant să ai senzația că o iei mereu de la zero. E o chestie cu care începi să te obișnuești. Traseul unui actor nu e întotdeauna ca într-o corporație. Atingi o poziție, după care știi care e etapa următoare. Și că dacă mai stai câțiva ani ajungi în altă poziție.

Profesional lucrurile sunt fluctuante, ține de șansă. Trebuie să fii acolo în ziua aia în care se dă castingul, întâmplător, să se alinieze planetele. Să fii acolo când au nevoie de o actriță cu părul lung. Chestii care sunt aparent ridicole, dar care uneori înseamnă chiar pasul acela de care ai nevoie ca să mergi mai departe. Sunt lucruri care nu țin de tine neapărat. Dar e o meserie foarte frumoasă. Mă bucur că am ocazia să o fac, și-n teatru, nu doar în film. În film nu am avut mereu o constantă să zic că gata, sunt actriță de film. Teatrul mă ține foarte antrenantă.

„Evit lucrurile care să-mi fie comode”

CANCAN.RO: Ți-ai dorit vreodată un rol anume?

Dana Rogoz: Nu am un rol la care să fii râvnit. În teatru pot să proiectez mai mult. În film depinzi de foarte mulți oameni, de mai multe lucruri, de un scenariu, de regie, de un buget. Lucrurile sunt mai complicate. În teatru poți găsi o echipă mai mică de actori cu care să ridici un spectacol. Și am făcut asta de mai multe ori. Ne-am adunat, ne-a plăcut un text și am făcut spectacol. Fac asta foarte des. Citesc foarte multe texte dramatice până-mi găsesc un rol, care spune ceva, care e o provocare și mă bucur să mă arunc în acest proces.

În general evit lucrurile care să-mi fie comode. În mod paradoxal, nu-s genul care să aleagă calea ușoară, și de multe ori mă întreb dacă n-ar fi mai simplu, mai eficient, cu rezultate aparent mai bune să aleg calea ușoară. Dar am simțit mereu că lucrurile bune vin cu efort, cu multă muncă. Și atunci aleg rolurile complicate, lucrurile care mă provoacă.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să spui, gata, vreau altceva?

Dana Rogoz: N-am mers până acolo. Iubesc meseria asta și sper să apuc să o fac mulți ani de acum înainte.

Ciocolata o ține în priză

CANCAN.RO: Ești neschimbată, nu s-ar spune că ești mama a doi copii…

Dana Rogoz: Ține mult de genă și de viața aceasta agitată, care nu mă lasă să mă odihnesc prea mult.

CANCAN.RO: E ceva ce eviți să mănânci?

Dana Rogoz: N-am nimic pe lista neagră.

CANCAN.RO: Nici măcar ciocolata?

Dana Rogoz: Dacă am repetiții, uneori ciocolata e chiar bună! Oho.. Se întâmplă să repet și la două–trei noaptea și atunci ai nevoie de lucruri care să te țină în priză.

„Eram prima care plecam la culcare”

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să uiți vreun rol?

Dana Rogoz: Se întâmplă să ai blancuri pe scenă. În general, toți actorii sunt stresați. Dar nu se blochează tot, găsești imediat mecanismul să reiei traseul.

CANCAN.RO: Simți că-ți calcă vreun copil pe urme?

Dana Rogoz: E mult prea devreme, n-aș spune momentan că da..

CANCAN.RO: Care a fost cel mai ciudat 1 Mai pentru tine?

Dana Rogoz: N-am niciun reper. N-am fost vreo nebună. Gașca mea mergea în Vama Veche, dar eram prima care plecam la culcare.

