Dani Mocanu lansează prima melodie despre credință și Dumnezeu

Dani Mocanu renunțase, anul trecut, la muzică și lua drumul credinței. Între timp și- amai revenit, iar acum este gata să scoată prima melodie. Este despre credință și Dumnezeu.

Locul 1 în trending a ocupat o grămadă de timp Dani Mocanu, până într-o zi când a decis să renunțe la muzică și să ia calea credinței în Dumnezeu. Cântărețul are foarte mare încredere în destin și consideră că tot ce i s-a întâmplat până acum i se datorează Celui de Sus. Este, de altfel, motivul pentru care vrea să atragă de partea sa cât mai mulți adepți. În acest sens, este gata să lanseze prima sa melodie creștină. Iar prin versurile piesei să facă oamenii să-și îndrepte privirea spre Dumnezeu mai mult. „V-am pregătit o piesă creștină. I-am promis lui Dumnezeu că vă voi aduce pe calea Lui”, a anunțat Dani Mocanu pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: CÂȚI COPII ARE DANI MOCANU, DE FAPT. MANELISTUL NICI MĂCAR NU LE MAI ȘTIE NUMĂRUL: „CRED CĂ…”)

Dani Mocanu își argumenta decizia de a se pocăi, în urmă cu doar câteva luni. „Când am început să cânt eram amărât. Abia aveam niște haine pe mine cumpărate cu niște bănuți strânși… casă nu aveam, dar în schimb aveam multe greutăți și datorii! De la prea multă amărăciune nimeni din familia mea nu vedea un succes pe acest plan… Își vedeau de ale lor… însă eu am sperat și am luptat ca un robot… ca un robot setat să câștige. Am avut încredere în Dumnezeu și știam că EL îmi va pregăti atât mie, cât și familiei mele un viitor frumos. (NU RATA: SE ÎNTOARCE DANI MOCANU LA MANELE? RĂSPUNSUL CARE A ȘOCAT PE TOATĂ LUMEA)

Anii au trecut, iar EL, viața mea, CREATORUL UNIVERSULUI, m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut. M-a luat de mână și m-a pus în fața tuturor. Dintr-un copil amărât azi am ajuns milionar, dar nu orice milionar, un milionar care nu și-a lăsat familia … Un milionar care și-a ajutat fiecare membru din familie sau neam… un milionar care nu a uitat de cei amărâți… un milionar care nu a uitat de TATĂL LUI DIN CER care i-a întins o mână de ajutor, iar EL știa asta, știa sufletul meu… altfel nu intervenea !!! Te iubesc Doamne, ești viața mea, ești Tatăl meu te iubesc te iubesc te iubesc te iubesc te iubesc ❤️Rămâneți cu bine, dragii mei fani ❤️”, a scris atunci Dani Mocanu pe Instagram.