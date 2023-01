Dani Mocanu, umilit de către Victor Micula. De la ce s-a iscat scandalul dintre cei doi

Dani Mocanu a fost umilit chiar de către unul din apropiații săi. Victor Micula a făcut un live pe Tik Tok, în care l-a atacat public pe Dani Mocanu. Află motivul pentru care între cei doi a izbucnit o ceartă de proporții.

Faptul că Dani Mocanu este implicat, din nou, într-un scandal, nu este deloc surprinzător. Interpretul de manele este adesea în centrul atenției, din pricina conflictelor în care este implicat. Strofele pieselor sale, care au atras atenția publicului și autorităților, vorbesc de cele mai multe ori despre trădare și nedreptate. Se pare că și de această dată, cântărețul a fost luat prin surprindere de către o persoană pe care o considera apropiată, Victor Micula. Milionarul i-a adresat cuvinte dure, în fața sutelor de spectatori care urmăreau live-ul.

Victor Micula, atac dur la adresa lui Dani Mocanu

Motivul pentru care Victor Micula l-a făcut cu ou și cu oțet pe Dani Mocanu este că milionarul s-a simțit deranjat de faptul că, din anturajul artistului, fac parte persoane care îl înjură. Bogătașul l-a numit pe Dani Mocanu „pușcăriaș” și a susținut că nu are ce să caute în preajma unei astfel de persoane. Printre altele, Victor Micula i-a reamintit cântărețului că a plătit o sumă considerabilă pentru a-și scoate bolidul de lux reținut de autoritățile din Elveția, după ce artistul ar fi fost prins la volanul mașinii.

,,Eu nu pozez în șmecher. Eu pe platforma asta pot spun că sunt șmecher. Nu ți-am dat la block, mi-am schimbat numărul. Vrei să le spun oamenilor ce încerci să mă faci să te ajut, cu alea. Vrei să vorbim aici? Nu vă jucați cu mine. Eu nu-ți vorbesc de mai sus decât sunt, tu ești șmecher că vei ajunge la pușcărie peste o lună. Mafioții nu stau prin pușcărie. Ți-ai creat locul foarte bine, eu m-am născut. Diferența dintre noi doi este că tu mi-ai cântat că ți-am dat bani, dar eu nu ți-am cântat ție că mi-ai dat tu mie bani. Un artist care cântă de drag nu se îmbogățește, nu? Nu ne putem compara la nimic, nici la bani”, a spus Victor Micula în timpul live-ului.

,,N-am ce să vorbesc unui viitor pușcăriaș. Spune-le la oameni când ai venit în Elveția te-ai dus cu Lamborghini-ul meu tare, după care mi l-a confiscat poliția, nu ai venit să-ți asumi. Ți-au interzis ăia să mai vii 15 ani în Elveția. Am plătit o groază de bani ca să scoată Lamborghini-ul pentru faptele tale. Nimeni nu mai are numărul meu de telefon, îl are doar cine ar trebui să-l aibă. Nu pot să stau la masă cu un om care stă cu unul care mă înjură”, a mai adăugat milionarul.

S-a rupt „lanțul de iubire” dintre Dani Mocanu și Victor Micula

Văzând că a fost blocat de Victor Micula, Dani Mocanu a făcut un live pe TikTok, în care spunea că ar vrea să vorbească cu milionarul. De asemenea, artistul a mărturisit că a ales să cânte de atâtea ori pentru el din plăcere, nu pentru bani. Nu în ultimul rând, interpretul a subliniat că nu îi place să fie luat peste picior.

,,Un anunț pentru Victor Micula. Tu știi că eu sunt respectuos și că am șapte ani de acasă, nu înjur pe aici, poate foarte rar. N-am să te înjur, n-am să vorbesc urât. Nu-mi stă în caracter, ideea e în felul următor. A fi bun nu înseamnă a fi fraier. Și dacă vrei îți dovedesc că nu sunt fraier când vrei tu. Vorbești mult și prost, Victore. Până acum nu ți-am arătat puterea mea, dar nu vreau, vreau să rămâi prietenul meu. Ai făcut filmare cum m-ai înjurat de [email protected]$%i, de copii, și de astea, eu nu ți-am vorbit prost, nu e în caracterul meu”, a spus Dani Mocanu pe Tik Tok.

,,N-am să cedez aici pe live că tu pozezi în șmecher. Bani știm că ai. Mi-ai dat block, frate. Mi-ai blocat numărul și mi-ai dat block pe Facebook. Dau la o parte toate rușina și vorbesc aici. Ce bani mi-ai dat să cânt? Am cântat că mi-ai fost drag. Nu-mi place că mă iei peste picior. De azi pentru mine ești un șmecher, vorbești de sus”, a încheiat manelistul.