Dani Oțil, dezvăluiri din tinerețe! Matinalul a mărturisit că a apelat la serviciile unor dame de companie

Acum, Dani Oțil este într-o relație frumoasă și așteaptă să devină tătic, însă în tinerețe matinalul a avut câteva escapade „amoroase”. Acesta a povestit că în tinerețe a apela la serviciile unor dame de companie.

Invitat în podcat-ul lui Mhai Bobonete, matinalul de la Antena 1 a povestit că în tinerețe, când numai ce se mutase în București, a trecut printr-un episod mai puțin plăcut. Acesta trecea printr-o despărțire dureroasă așa că a decis să apeleze la serviciile unor dame de companie. Dani Oțil a relatat întreaga experiență și a stârnit amuzamentul internauților. (CITEȘTE ȘI: DANI OȚIL, DEZVĂLUIRI INCENDIARE DIN TIMPUL RELAȚIEI CU MIHAELA RĂDULESCU! CUM RÂDEAU DE EL COLEGII)

„Tu știi că eu am avut cont pe «dame de companie» când eram tânăr, când m-am mutat la București. Acolo dădeai review-uri și spuneai povestiri. Am avut cea mai bine votată povestire, aia cu Roxănuța. Eram la mare și mă mințeam că sunt într-o depresie și așa am văzut eu în filmele americane… Mare, soare, niște bani în buzunar… și am hotărât să îmi dau un refresh și am intrat chiar pe site-ul ăsta. Și am găsit-o pe Roxănuța, avea niște review-uri banale.”, a spus Dani Oțil.

Se pare că experiența matinalului nu a fost una prea plăcută, așa că la rândul lui a lăsat un review negativ.

„Am scris că nu sunt mulțumit de servicii, dar mai ales de lipsa de altruism a fetelor, că erau două. Am sunat la numărul de pe site și mi-a zis că poate doar la ora 14:00 și m-am dus acolo, știam în mare ce am de făcut, că am mai văzut filme. Ea la telefon mi-a zis că îmi face o reducere de la 300 la 250 dacă accept ca o colegă de apartament care era acolo să nu stea degeaba. M-am dus.”, a mai povestit matinalul.

Dani Oțil, dezamăgit de experiența cu damele de companie

Matinalul a povesti că întreaga lui vizită în apartamentul damelor de companie a fost un eșec. Se pare că tot felul de evenimente neașteptate au perturbat interacțiunea celor trei. (VEZI ȘI: DANI OȚIL, ATAC LA ADRESA LUI ZANNI! CUM L-A TAXAT MATINALUL PE FAIMOSUL DE LA SURVIVOR. „NU SPUN NIMIC”)

„Mie mi-a plăcut de la teflon fata, mi-a zis:« Hei, hei. Ai sunat la Roxănuța, care îi place p***. » M-am dus într-un bloc, am bătut, mi-a deschis Roxănuța, mi-a prezentat colega, ne-am dezbrăcat dar nu s-a întâmplat mare lucru din mai multe motive.

Nici bine nu am început parcursul meu sexual că la un moment dat lucrurile au fost întrerupte pentru că s-a auzit un scârțâit de roți și un zdrăngănit și în două minute trei oameni dezbrăcați erau aplecați peste geam să vadă un domn care scotea o sabie dintr-un Opel să îl taie pe ală care l-a lovit.”, a mai povestit Dani Oțil.

Mai mult, după accidentul de pe stradă un alt eveniment a avut loc. Din nou toată acțiunea a fost întreruptă de cineva care a sunat la ușă. Astfel, în cele din urmă matinalul a rămas doar cu o „vizită de curtoazie”.

Sursa foto: Instagram