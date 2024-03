Dani Oțil face bani grei cu restaurantele sale! Prețurile uriașe nu au fost degeaba: cifră de afaceri colosală

Dani Oțil nu mai are nevoie de nicio prezentare! Se numără printre cei mai cunoscuți oameni de televiziune de la noi din țară, însă detaliul pe care mulți nu-l știu este că se bucură de succes și-n afaceri, nu doar pe micile ecrane. Matinalul de la Neatza nu stă rău deloc la capitolul finanțe, ba din contră. Lucrurile merg ca pe roate, după ce și-a investit banii în câteva firme. Gurile rele îl critică pentru prețurile uriașe pe care le are la restaurantele sale, așa că noi i-am scos banii pe care i-a făcut în cele două locații unde este acționar cu un alt afacerist! Câți bani i-au intrat în conturi vedetei de la Antena 1 într-un singur an?

Dani Oțil este mare afacerist atunci când nu se află pe sticlă. Matinalul de la Neatza s-a gândit în ce ar putea să investească sumele câștigate în televiziune, ca să-și înmulțească profiturile și să-și ticsească buzunarele. După ce s-a consultat în stânga și-n dreapta, vedeta de la Antena 1 a decis că este mai bine să facă un pas în față spre domeniul HORECA. Așa că, a investit bani frumoși într-un restaurant din Herăstrău, intitulat „The Grill”.

Nu-l deține singur, ci este acționar împreună cu Marian Damian, un alt afacerist. Colegul de platou al lui Răzvan Simion se ocupă cu partea de marketing și management personal, iar amicul său cu partea de resurse și bucătărie. Acolo unde nu se pricepe, nu se bagă! Soțul Gabrielei Prisăcariu vrea să-i lase pe cei care au experiență în domeniu să facă treaba bună.

Nu este singurul restaurant unde Dani Oțil este acționar. Cafeneaua Inpresso este o altă locație de unde moderatorul TV scoate bani frumoși împreună cu partenerul său de afaceri. Au decis să pună bazele acestui loc tot în Herăstrău, într-o zonă exclusivistă pentru cei care stau bine cu banii.

Spunem asta pentru că prețurile sunt destul de ridicate pentru omul de rând, iar unii și-ar putea lăsa un salariu după câteva ore petrecute în locație. Gurile rele au criticat de-a lungul timpului costurile preparatelor și ale băuturilor din meniul restaurantului „The Grill”, spre exemplu, însă cel mai probabil nu le-a trecut prin cap ce sume uriașe poate scoate Dani Oțil cu ajutorul acestora. Ei bine, CANCAN.RO are răspunsul!

Afaceri de 1,5 milioane de euro din restaurantele la care e acționar

Dani Oțil a avut numai de câștigat în urma locațiilor din Herăstrău pe care le deține alături de Marian Damian. Pe lângă cele două firme unde este acționar, prezentatorul mai are alte două firme pornite de la zero de către el: „Doi melci grăbiți”, care reprezintă o agenție de producție video/content și firma „Dani Oțil SRL”, unde cel mai probabil încasează venituri din campanii, reclame și alte proiecte.

Dacă la început, omul de televiziune declara că nu și-a înzecit sumele pe care le-a investit, ei bine, acum nu mai poate spune același lucru. Are afaceri de 1.5 milioane de euro din restaurantele la care este doar acționar. Concret, în anul 2022, din rapoartele depuse la Fisc reiese că firma din spatele restaurantului „The Grill”, adică „Grătar și vorbe” a înregistrat o cifră de afaceri de 1.150.000 euro și un profit de 185.000 euro.

Am verificat și cifrele de la „Impresso Lounge”, de unde reiese că cifra de afaceri a fost de 350.000 euro și profitul de 20.000 de euro. Nu sunt sume deloc de neglijat, nu-i așa? Invidioșii ar spune că prețurile mari de la cele două locații au ajutat mult la îmbogățirea lui Dani Oțil.

Tot în 2022, prezentatorul TV s-a bucurat de câștiguri frumoase și în privința celor două firme pe care le deține singur. 190.000 euro a fost cifra de afaceri la agenția de video pe care a pornit-o de la zero, iar 60.000 de euro profitul. Dacă ne uităm la firma care-i poartă numele, atunci vedem clar că cifra de afaceri a fost de 250.000 euro, iar profitul de 160.000 de euro.

Putem spune că Dani Oțil face bani grei datorită restaurantelor pe care le deține și nu numai. Afacerile îi merg ca pe roate, iar veniturile pe care le înregistrează sunt colosale, așa cum v-am prezentat mai sus.