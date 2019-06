Dani Oțil spune adevărul despre relația cu Mihaela Rădulescu: „Încă ne mai ajutăm”

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format timp de șase ani de zile unul dintre cele mai controversate cupluri din România. Chiar dacă între cei doi sentimentele de iubire au dispărut, relația dintre ei este în continuare bună.

Deși s-au despărțit acum ceva vreme, iar fiecare are relația lui, Mihaela Rădulescu și Dani Oțil continuă să fie buni prieteni. Pentru că mulți oameni s-au întrebat dacă cei doi mai țin legătura, îndrăgitul prezentator a vrut să lămurească întreaga situație.

„Noi nu ne-am mai văzut de mult timp, mai vorbim din când în când pe diverse proiecte profesionale. Mă deranjează că este o etichetă atât de puternică, sigur, ea nu poate fi ştearsă, cred că şi marile poveşti de dragoste dintre marii actori sunt căutate tot restul vieţii. Dar mă deranjează când se caută o versiune peiorativă în treaba asta. Eu cu Mihaela suntem buni prieteni, încă ne mai ajutăm în situaţii profesionale grave. A fost o relaţie intensă, a fost de film”, a spus Dani Oțil, pentru Adevărul.

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu, dragoste cu năbădăi

În 2008, Dani și Mihaela Rădulescu au devenit iubiți, trăind, preț de sase ani, o relație pasională, dar greu încercată. În primul an de când au devenit un cuplu, Mihaela a divorțat de soțul ei, iar în 2009 s-a mutat în Monte Carlo. Rămas în București pentru a-și continua cariera în televiziune, Dani a trebuit să accepte relația la distanță.

În 2014, cei doi s-au despărțit, iar la scurt timp Dani a postat pe Facebook un mesaj extrem de frumos pentru cea lângă care a stat atata timp.

”Noi nu mai formam un cuplu de ceva vreme. Deci, nu avea cum sa plece cu altul, de acasa, si nici cum sa-mi dea papucii. Nu ne-am despartit cu usi trantite sau cu farfurii sparte. Ne-am uitat ochi in ochi si ne-am declarat invinsi de un destin, care si-a chemat in ultimii ani in ajutor prea multi factori. Doare tare neimplinirea noastra, dar ma mai pansez cu fericirea ei. A avut norocul sa fie prima. Soarta si-a intors privirea, in sfarsit, si catre ea. Merita din plin.

Mi-a oferit cei mai frumosi ani. A renuntat la mai multe lucruri decat va imaginati ca sa imi fie lipita. Raman cu numele ei tatuat pe captuseala pielii… m-a facut alt om, dar mai important, alt barbat. Femeia care imi va purta inelul pe deget sau copiii in pantece va avea de ce sa ii multumeasca.

Uite de asta, prima invitatie la nunta mea (cu cine s-o califica), e scrisa, in alb, pe numele Mihaelei. Eu am sarit acum mult timp din stratosfera, fara costum si fara antrenament, atunci cand mi-a spus Mihaela primul TE IUBESC!”, a scris la acel moment Dani Oțil pe Facebook.