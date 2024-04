Daniel Balaciu, gest tulburător în sala de judecată. Dana Roba nu-și revine: ”Mai are un pic și mă cheamă la vizita intimă”

În plin proces de divorț, Dana Roba s-a revăzut cu Daniel Balaciu în sala de judecată pentru o nouă înfățișare. Make-up artista a avut de-a face cu o situație revoltătoare. Fără scrupule, bărbatul – care a încercat să o omoare – a început să facă gesturi dezgustătoare la adresa sa. Care este, de fapt, strategia la care apelează tatăl copiilor ei.

Se pare că Dana Roba mai are ceva de așteptat până va divorța oficial de Daniel Balaciu, bărbatul care a încercat să o omoare cu peste 30 de lovituri de ciocan – vezi AICI imaginile groazei. Până atunci, cei doi se revăd periodic în sala de judecată. La ultima înfățișare, make-up artista a rămas șocată când și-a dat seama că tatăl copiilor ei ar face orice ca să scape de închisoare.

Citește și: DANA ROBA, ÎNSĂRCINATĂ PENTRU A TREIA OARĂ?! DETALIUL CARE I-A PUS PE JAR PE FANI: „SĂ-ȚI FIE DE BINE!”

În plin proces de divorț, Daniel Balaciu schimbă strategia cu Dana Roba

La cel mai recent termen din divorț, Dana Roba a avut de-a face cu o situație neașteptată. Din spatele gratiilor, Daniel Balaciu și-ar fi schimbat strategia și ar încerca să o îmbuneze prin cele mai neașteptate gesturi de tandrețe. Concret, în fața judecătorilor, bătăușul nu s-a rușinat, s-a uitat în ochii ei și i-a trimis pupici chiar în timpul procesului. Dezgustată și șocată, Dana Roba a mărturisit că situația este aberantă și umilitoare, mai ales în postura în care se află el.

„El îmi face semn că mă pupă, păi, ești sănătos, este normal să se comporte așa? Ferească Dumnezeu! Mai are un pic și mă cheamă, prin intermediul avocatului, la vizita intimă, în pușcărie, unde se întâlnesc cei căsătoriți. Este aberant, cum să mă duc, Doamne ferește, să se ducă Satana la vizita intimă! Nu las nici copiii să-l viziteze în pușcărie, nu există așa ceva, eu sunt și mamă și tată pentru copiii mei”, a spus Dana Roba pentru Playtech.

Reamintim că în urmă cu un an, Dana Roba a trecut prin cel mai traumatizant episod din viața sa. Daniel Balaciu, soțul și tatăl copiilor ei, a încercat să-i ia viața cu peste 30 de lovituri de ciocan. Deși a fost aproape omorâtă în bătaie, make-up artista a supraviețuit miraculos, iar acum încearcă să scape definitiv de orice asociere cu bărbatul.

”Trebuie să-mi fac reconstrucție craniană”

Deși a fost în stare critică – medicii i-au dat șanse minime la viață – Dana Roba și-a revenit miraculos, însă drumul spre o vindecare completă este lung și anevoios. Make-ul artista are și acum dureri de coloană, oasele mâinii s-au sudat greșit, când a avut mâna în gips și are sinusurile distruse – nu va mai avea miros toată viața. Totodată, în toamnă este programată pentru o operație de reconstrucție craniană, la o clinică din Turcia.

”Am și acum mari dureri de coloană, trebuie să-mi fac operația de reconstrucție craniană. Sunt programată, în toamnă, pentru această intervenție chirurgicală, am găsit un profesor foarte bun, la o clinică din Turcia. Este mare nevoie și de o operație la mâna dreaptă, pe care tot el mi-a distrus-o cu lovituri de ciocan. În acele momente de groază, eu am ridicat mâna, ca să-mi apăr ochii și dinții, iar el mi-a dat cu ciocanul peste palmă și în cap, mi-a spart sinusurile, nu voi mai avea miros toată viața. Oasele mâinii s-au sudat prost, când am avut-o pusă în gips”, a mai spus Dana Roba.