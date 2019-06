Daniel Niculescu, soțul Andreei Tonciu, a vorbit despre divorț: “M-a schimbat total”

În ultima vreme s-a tot vorbit despre faptul că relația Andreei Tonciu cu soțul ei, Daniel Niculescu, nu ar mai funcționa și că s-ar gândi la divorț. Bărbatul a rupt tăcerea și a dezvăluit în ce stadiu este relația lor și ce planuri au în viitorul apropiat.

Daniel Niculescu a mărturisit că nu a fost niciodată vorba de vreun divorț, da, au existat certuri, așa cum sunt în fiecare cuplu, însă nu se vor despărți. Mai mult decât atât, Daniel și Andreea Tonciu mai vor un copil, în aproximativ doi ani.

„Hai să fim sinceri, cine nu se ceartă, e normal. N-a fost niciodată discuția să plec de acasă, nici măcar nu am avut vreo ceartă foarte serioasă, dar să ajungem la divorț. Îi spun mereu că nu știu cum a reușit să mă schimbe. Sunt foarte fericit pentru că îmi place viața asta. M-a schimbat total, eram alt om. Eram mare golan, dar m-am liniștit, am o familie frumoasă și sunt foarte fericit. Foarte frumoasă viața de tătic. M-a schimbat total. Mă gândesc de zece ori înainte să fac ceva. Chiar mă gândesc să ne mutăm, într-un an, de la apartament la vilă, casă. Mai vreau un copil, ce-o vrea Dumnezeu, fată, băiat, îmi doresc…într-un an, doi, vreau și chiar mă gândesc”, a declarat Daniel Niculescu, la Antena Stars.

Andreea Tonciu, nașă de botez pentru prima dată

Andreea Tonciu și soțul ei au fost pentru prima dată nași de botez! Cu emoții mari, cei doi l-au creștinat pe copilul a doi prieteni foarte buni. Vedeta și soțul ei trăiesc una dintre cele mai emoționante zile. Încă de dimineață au început pregătirile, mai ales că nașa trebuia să arate impecabil la acest eveniment important.

Andreea Tonciu a ales o ținută extrem de elegantă. Pentru slujba de la biserică, bruneta a purtat o salopetă foarte mulată și strălucitoare, care îi scoteau în evidență formele lucrate din greu la sală, accesorizată cu pietre prețioase și ștrasuri și a optat pentru o pereche de sandale de culoare argintie. (Vezi AICI imagini)

De asemenea, bruneta a ales să-și prindă părul în coadă și să-și accesorizeze coafura cu mai multe șiraguri de pietre prețioase și nu este de mirare că toate privirile au fost îndreptate către ea!