Dat afară de pe post, Virgil Ianțu bun de plată la Kanal D. Povestea unuia dintre cele mai mari scandaluri din mass media românească

În urmă cu zece ani, Virgil Ianțu a avut un scandal monstru cu șefii postului Kanal D. Problema a fost disputată direct în instanță, atunci. Apoi, după un deceniu, celebrul prezentator TV s-a întors la stația turcească, pentru a lua parte la un interviu. Iată mai jos, în articol, povestea unuia dintre cele mai mari scandaluri din mass media românească.

Virgil Ianțu a fost implicat într-un scandal cu postul Kanal D, în urmă cu zece ani. Pentru găsirea unei rezolvări la problemă, s-a ajuns până în instanță. În urmă cu un deceniu, celebrul prezentator TV s-a „răfuit” cu șefii stației turcești, iar disputa a pornit de la modificările aduse în program față de emisiunea pe care o prezenta. La momentul respectiv, prezentatorul TV notase pe rețelele de socializare un mesaj prin care explica ce s-a întâmplat.

Virgil Ianțu, scandal cu șefii stației Kanal D, în urmă cu un deceniu

Conflictul a pornit de la faptul că turcii nu i-ar fi respectat termenii contractuali. De altfel, au existat modificări care nu au fost pe placul prezentatorului TV. Virgil Ianțu mărturisise, atunci, că numărul de episoade scăuze de la trei la unul pe săptămână, iar ora difuzării fusese schimbată. Apoi, durata unui episod a fost înjumătățită.

„Am așteptat începutul de an pentru a le răspunde celor care m-au întrebat în repetate rânduri despre ce se întamplă și ce se va întâmpla cu „Vrei să fii milionar?”. După cum ați observat, în anul care a trecut, organizatorii au făcut multe modificări cu care nici voi, dar nici eu nu am fost de acord, începând de la numărul de episoade și până la conținutul și durata acestora. Numărul de episoade a scăzut de la trei pe săptămână, la doar unul, ora difuzarii a fost schimbată, ca mai apoi și durata unui episod să fie înjumătățită. A fost o politică pe care nu am înțeles-o si care a privat și publicul, câștigat de Kanal D datorită acestei emisiuni, de motivul pentru care se îndreptase spre acest post”, postase Virgil Ianțu.

Virgil Ianțu: „Am decis să nu prelungesc colaborarea”

Atunci, din cauza neregulilor, Virgil Ianțu a decis să pună punct colaborării cu postul Kanal D. De altfel, a criticat postările care au apărut pe pagina emisiunii.

„Mai pot adăuga și faptul că pe pagina de Facebook „Vrei să fii milionar?” au apărut de-a lungul timpului și continuă să apară postări deloc potrivite cu scopul pe care îl avea această pagină, iar oamenii mă asociază direct pe mine cu postările sau premiile respective, nu pe cei care le fac de fapt. „Vrei să fii milionar?” a avut un aport enorm la câștigarea de către Kanal D a locului 3 în audiență, după cum au declarat reprezentanții postului la momentul respectiv. Dar odată ce lucrurile au ajuns acolo, respectul și interesul postului pentru publicul câștigat s-au schimbat.

În urma acestor probleme și a nerespectării termenilor contractuali, am decis să nu prelungesc colaborarea propusă la începutul ultimului sezon de către postul Kanal D”, scria prezentatorul TV, în 2013.

De altfel, a precizat că nu i-ar fi fost onorat contractul în ultimele luni. Prezentatorul TV s-a judecat doi ani cu reprezentanții stației și, în cele din urmă, a pierdut procesul. Virgil Ianțu a fost bun de plată – cheltuielile de judecată și onorariile avocaților s-au ridicat la câteva mii de euro.

