De-a dreptul ireal! Povestea bărbatului părăsit de amantă, după ce a lipsit de la înmormântarea mamei ei

Situație fără precedent pentru un bărbat, după ce a fost părăsit de femeia pe care o iubea ca pe ochii lui din cap. Și nu, nu este vorba despre soția și mama copiilor săi, ci despre amantă. Povestea care a devenit virală și a stârnit controverse începe frumos, dar se termină trist pentru cei doi.

După o căsnicie de peste un deceniu cu soția sa, un bărbat a decis că ceea ce-i oferă ea nu este ceea ce el are nevoie. Întâmplarea a făcut ca el și cea care i-a devenit amantă să se cunoască la o petrecere de la serviciu. De aici, și până la a se înfiripa o adevărată poveste de dragoste, nu a mai fost decât un pas. Din păcate, visul bărbatului s-a spulberat în momentul în care mama amantei s-a stins din viață. Din motive lesne de înțeles, femeia s-a supărat atât de tare pe absența bărbatului, încât a decis să pună punct relației, după cum relatează thesun.co.uk.

Părăsit de amantă pentru că a lipsit de la înmormântarea mamei acesteia

În timp ce pentru unii oameni o astfel de poveste de viață stârnește umor, cu siguranță pentru bărbatul cu pricina lucrurile nu sunt deloc roz. Totuși, bărbatul și-a pus copiii pe primul loc. Acesta a povestit că înmormântarea era în aceeași zi cu examenele fiului său, lucru care l-a împiedicat să îi fie aproape într-o zi atât de tristă iubitei sale.

Acum, după ce amanta ,,i-a dat papucii”, bărbatul nu știe dacă să mai încerce o împăcare cu ea, sau să revină la soția lui.

„Amanta mea m-a părăsit pentru că nu am putut merge la înmormântarea mamei ei. Am vrut să fiu acolo, dar a fost imposibil din punct de vedere logic, iar ea a spus că asta a fost un motiv de rupere a relației dintre noi. Acum mă simt furios, confuz și deprimat.

O iubesc pe această femeie și am fost pe punctul de a-mi părăsi soția pentru ea. Eu și iubita mea ne-am cunoscut acum patru ani la un eveniment de la serviciu. Eu am 44 de ani, iar ea are 39 de ani.

Soția mea are 42 de ani și suntem căsătoriți de 18 ani, cu doi copii adolescenți. Căsnicia noastră nu a fost tocmai bună timp de mulți ani. Așa că atunci când am întâlnit-o pe amanta mea, care era plină de viață și pasiune, mi-a întors lumea pe dos!

Ea mi-a oferit intimitatea care îmi lipsea și romantismul pe care nu-l mai trăisem de când s-au născut copiii mei. Mai mult decât atât, puteam să vorbesc orice cu ea. Era interesată de mine, de viața mea, de visele mele.

Dar ea știa de la început care e treaba. Știa că nu eram pregătit să îmi abandonez sau să-mi neglijez copiii. Iar asta însemna că uneori copiii mei trebuiau să fie pe primul loc, iar eu nu puteam să o văd întotdeauna când ea voia să fiu acolo.

Pregătit să divorțeze de soție, pentru a rămâne cu amanta

Cu câteva luni în urmă, am căzut de acord că era timpul să-i spunem soției mele adevărul. Începusem să vorbesc cu avocații pentru a începe procesul de divorț. Vorbisem chiar și despre căsătorie, odată ce divorțul meu ar fi fost finalizat. Dar apoi mama iubitei mele a murit brusc și totul s-a destrămat.

Înmormântarea – la aproape 300 de kilometri distanță – s-a nimerit să fie în aceeași zi cu examenele fiului meu și nu am putut merge.

Când a ajuns acasă, mi-a spus că s-a terminat. Am inima frântă. Dar faptul că am renunțat la relația noastră o va face și mai nefericită. O parte din mine vrea să o roage să mă primească înapoi, iar cealaltă parte se gândește că poate ar trebui să rămân cu soția și copiii mei până la urmă”, a declarat bărbatul, potrivit sursei citat mai sus.