De ce a căzut Cătălin Zmărăndescu în dizgrația lui Gigi Becali, deși era angajatul lui. Patronul n-a putut să-i ierte acest moment

Cătălin Zmărăndescu (50 de ani) este fostul bodyguard al lui Gigi Becali (65 de ani). Cei doi au colaborat timp de 6 ani, însă puțini sunt cei care știu momentul în care a avut loc prima ruptură dintre sportiv și patronul FCSB.

Cătălin Zmărăndescu, fost luptător de arte marțiale mixte, a făcut o serie de dezvăluiri despre momentul în care relația lui cu Gigi Becali s-a schimbat la 180 de grade, chiar dacă fostul sportiv a fost unul dintre cei mai apropiați oameni din anturajul latifundiarului.

Fostul profesionist de arte marțiale s-a aflat în slujba patronului celor de la FSCB timp de 6 ani. Cătălin Zmărăndescu a fost unul dintre bodyguarzii lui Gigi Becali până în luna martie a anului 2006, dar și unul dintre oamenii de încredere din anturajul afaceristului. La vremea respectivă chiar a fost catalogat ca fiind ”umbra” latifundiarului din Pipera. Ei bine, ruptura dintre cei doi s-a produs în 2006 înainte ca Zmărăndescu să fie implicat în scandalul sechestrării hoților bolidului de lux al lui Becali, când fostul sportiv a petrecut 29 de zile în arest și a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.

„Eu am primit de la Dumnezeu o pălmuță pentru tot ceea ce făceam eu atunci! Libertatea e mai scumpă decât orice. Când nu mai ai libertate, e foarte rău. Am învățat un lucru. În viața asta, fiecare dintre noi merităm a doua șansă. Una e când o accepți cu umilință și îndrepți ceva, alta când consideri că ți se cuvine și nu înveți nimic! Eu am primit a doua șansă, în ordinea asta: Nicu Gheară, Luiza Zmărăndescu, soția mea, oamenii ăștia mi-au schimbat destinul”, a spus fostul sportiv în podcastul lui Damian Drăghici.