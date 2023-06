De ce a dispărut, de fapt, Nicoleta Guță din lumina reflectoarelor. A trăit un adevărat calvar: „Din păcate...”

Nicoleta Guță se bucura de un succes enorm pe micile ecrane, când își făcea apariția alături de tatăl său. De ani buni, cântăreața a lipsit din lumina reflectoarelor, iar fanii ei s-au întrebat de ce. Ei bine, după multe zvonuri, artista a decis să dea cărțile pe față și să spună ce se întâmplă cu ea, de fapt!

Nicoleta Guță era în vogă acum mulți ani, când făcea pereche cu tatăl ei, Nicolae Guță. Piesele lor deveniseră cunoscute în toată țara, iar artista se bucura de un succes imens. Însă, de ceva timp, cântăreața a început să lipsească de pe micile ecrane, iar fanii ei și-au pus multe semne de întrebare. Manelista a hotărât să spună lucrurilor pe nume și să nu se mai ferească de adevăr. Așa s-a aflat că vedeta s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, că a trecut printr-o operație nereușită și că mai are o intervenție chirurgicală de făcut.

CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT NICOLAE GUȚĂ ATUNCI CÂND A ÎNCERCAT SĂ BAGE UN „MALDĂR” DE BANI ÎN BUZUNAR. MANELISTUL A IZBUCNIT!

Nicoleta Guță trăiește un calvar

Fiica „Regelui manelelor” a avut parte de coșmarul vieții ei. Nicoleta Guță s-a confruntat cu probleme de sănătate și se pare că nu a scăpat nici acum de ele. Cântăreața și-a pus cariera pe locul doi și a preferat să se axeze pe starea ei. S-a operat din cauza unei sinuzite cronice și a unei deviații de sept, însă lucrurile s-au înrăutățit. După intervenția nereușită, calvarul nu s-a terminat pentru Nicoleta. Clipele dificile au continuat, însă din fericire nu i-a fost afectată vocea.

”Din păcate pentru mine am avut câteva probleme cu sinusurile. Am avut o sinuzită cronică, o deviație de sept și atunci a trebuit să rezolv. Am făcut o operație, dar din păcate nereușită. Răcesc mai ușor. Dumnezeu a fost bun și vocea nu a fost afectată. Pe nara dreaptă deloc (n.r. nu respiră)”, a dezvăluit Nicoleta Guță, la Antena Stars.

CITEȘTE ȘI: TE UIȚI LA EA ȘI NU O MAI RECUNOȘTI. NICOLETA GUȚĂ S-A TOPIT PE PICIOARE – CUM ARATĂ ACUM ARTISTA, DUPĂ CE A SLĂBIT ENORM

Nicoleta Guță se va opera, din nou

Cântăreața este nevoită să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală. Nicoleta Guță a descoperit că are un chist, pe care va trebui neapărat să-l îndepărteze. Artista recunoaște că, în momentul de față, este singura problemă de sănătate pe care o mai are. Bineînțeles, pe lângă operația nereușită la sinusuri, care-i dă bătăi de cap în fiecare zi a vieții ei.

”Anul acesta urmează o mică intervenție. Am un mic chist pe partea dreaptă și va trebui să îl îndepărtez. Nu știu cât de dureroasă va fi. Aceasta este singura mea problemă”, a mai spus manelista.