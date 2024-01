De ce a fost arestată Natalia Mateuț, de la Antena Stars, în 2011. Fostul iubit a dezvăluit acuzațiile care i-au fost aduse cuplului

Natalia Mateuț (34 de ani) activează în domeniul televiziunii de peste 10 ani, însă înainte de a se face cunoscută pe micile ecrane, a avut probleme cu legea. Fiica lui Dorin Mateuț a fost arestată la Amsterdam, în anul 2011. Fostul iubit al prezentatoarei de la Antena Stars a făcut dezvăluiri despre acuzațiile aduse la adresa cuplului.

Natalia Mateuț prezintă emisiunea Xtra Night Show, alături de Dan Capatos, Andrei Ștefănescu și Cătălin Cazacu. Publicul de acasă s- a obișnuit să o vadă aproape zilnic pe micile ecrane. Cu energia și veselia ei, a reușit să atragă simpatia telespectatorilor. Totuși, viața ei nu a fost una roz. În anul 2011, vedeta a avut probleme cu legea. Iubitul ei de la acea vreme a povestit tot ce s-a întâmplat.

În anul 2011, fiica lui Dorin Mateuț și iubitul ei de la acea vreme, Valentin Petrișor, au fost reținuți la Amsterdam. Cei doi au fost bănuiți de fraudă bancară. Bărbatul, poreclit Dinte, a povestit cu lux de amănunte episodul din Olanda, dar și cum a ajuns în acel punct. Dezvăluirile au fost făcute în urmă cu un an, într-un videoclip postat pe canalul său de Youtube.

Atunci când a auzit că iubitul ei pleacă la Amsterdam, Natalia s-a oferit să îl însoțească. Acolo a început totul. Dinte a explicat mecanismul prin care acționau la acea vreme. Bărbatul a povestit că un cunoscut îi ajuta cu clonarea cardurilor pentru 20% din profit. Ulterior, cărțile de credit erau tipărite cu numele lor.

„Și ne-am dus pe cea mai scumpă stradă din Amsterdam, unde sunt toate magazinele Chanel, Vuitton. Am intrat în toate și am plătit cu cardul ca și cum era al meu. Am luat foarte multe. Serile, mergeam la restaurant, tot cu cardul plăteam șampaniile. Cele mai tari restaurante și cele mai tari haine.

Noi, din marfa pe care o luam, să putem să facem cash, că nu puteam să scoatem cash, erau carduri American Express și făceam cumpărături fără pin… mai vindeam câte o geantă. Luam două genți de 10.000 euro și le dădeam pe 6-7.000.

Stăteam la un hotel bun, până într-o zi când nu știu de ce m-am certat cu Natalia, m-am bătut pe acolo cu ea, am spart o ușă. A trebuit să plecăm de la hotel că intra menajera a doua zi, vedea gaura aia, chema poliția și nu ne convenea să fim luați în vizor.”, a mai povestit fostul iubit al Nataliei Mateuț.