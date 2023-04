De ce a părăsit, de fapt, Elena Chiriac România! Fosta concurentă de la Survivor locuiește de la 16 ani în altă țară

Elena Chiriac a intrat în atenția publicului larg după ce a participat la show-urile Ferma și Survivor România de la Pro Tv. Acum, tânăra are o mulțime de fani și trebuie să se împartă între România și Londra. Fosta Faimoasă locuiește de ani buni în altă țară. A plecat din România la vârsta de 16 ani și nu o să se întoarcă prea curând.

De ceva timp, viața Elenei Chiriac se desfășoară mai mult în avion. Tânăra face naveta București – Londra, iar programul ei este unul extrem de ocupat. Fosta Faimoasă studiază în Londra, însă adesea vine în România pentru proiectele de televiziune în care este implicată. Chiar dacă este greu, Elena Chiriac reușește să se împartă cu succes între cele două locuri pe care le consideră acasă și încearcă să țină pasul cu tot ce se întâmplă în fiecare dintre ele.

„Sunt studentă la Londra, studiez Business și Management la Westminster. Am tot fentat universitatea, pot să spun cu toată rușinea pentru că am avut ba filmări, ba câte un proiect, dar, când sunt acolo sunt sută la sută dedicată, trăiesc pentru facultatea asta când sunt acolo, în schimb mai am câte o mică escapadă prin România pentru câteva proiecte.

Când mă întreabă cineva unde locuiesc, spun că între România și Anglia, pentru că am două case, am două locuri pe care le pot numi acasă și nu vreau să aleg. În prezent sunt ca o pasăre zburătoare care pleacă peste tot. Nu vreau nici să rămân în Anglia toată viața, nici în România, vreau să descopăr lumea”, a declarat Elena Chiriac, potrivit impact.ro.

Motivul pentru care a plecat din România

Elena Chiriac a părăsit România la vârsta de 16 ani. Se pare că tânără nu s-a putut adapta sistemului de învățământ românesc așa că a ales să studieze în altă țară. A făcut o parte din liceu, dar și facultatea în Londra, simțindu-se mult mai bine acolo.

Elena Chiriac spune că între ea și profesorii pe care i-a avut în România a fost o incompatibilitate totală și nu au reușit să găsească o cale de mijloc. Tânăra se simțea descurajată, era apostrofată în permanență și nu i se acordau prea mari șanse de reușită. Așa că a decis să nu se mai chinuie și la vârsta de 16 ani, ceva mai repede decât se aștepta, și-a îndeplinit visul de a studia în străinătate.

„Sunt anul trei la facultate, am făcut și liceul la Londra, deci a fost o decizie acum mai mult timp. Am studiat Actoria, acum fac Business și pot să spun că am avut o problemă mai demult cu sistemul de învățământ din România, a fost ceva mai personal, am vrut să plec.

Cu profesorii nu mă înțelegeam tocmai bine, ei nu se înțelegeau cu mine prea bine de fapt, că eu poate aș fi cooperat dacă aveam mai multă susținere din partea lor și simțeam că pot mai mult. Nu eram deloc susținută, mi se spunea întotdeauna că nu pot, că nu sunt în stare de nimic, că nu o să reușesc și asta doar pentru că aveam o voce pe care alegeam să o folosesc.

De multe ori mă trezeam cu 1 în catalog pentru că mă apăram, atunci am ales să plec. Nu vreau să dau vina pe cineva sau pe ceva anume, pur și simplu eu nu m-am putut mula pe sistemul de învățământ. Am plecat la 16 ani, întotdeauna mi-am dorit să studiez în afară, deci visul meu a devenit realitate”, a mai spus Elena Chiriac.

