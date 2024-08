De ce ar fi înjunghiat-o Ioan Panțîru pe fetița de 11 ani din Anglia. Detalii cutremurătoare

Ioan Panțîru este persoana care a înjunghiat-o pe fetița de 11 ani, în Anglia. Potrivit informațiilor, românul în vârstă de 32 de ani nu a avut antecedente penale. Însă, bărbatul era înregistrat cu afecțiuni psihice. Iată detaliile mai jos, în articol.

Recent a avut loc un atac sângeros în Anglia, la Leicester Square. Ioan Panțîru, un român în vârstă de 32 de ani, a înunghiat de 8 ori o fetiță în vârstă de 11 ani, în centrul orașului. Atacatorul nu cunoștea victima și nici familia micuței. La momentul actual, minora se află în spital, cu răni grave, iar medicii o vor supune la o operație. Autoritățile române au confirmat faptul că bărbatul de 32 de ani nu a avut antecedente penale. Însă, acesta a fost înregistrat cu afecțiuni psihice într-o bază medicală. Românul nu avea reședința în Anglia.

Autoritățile britanice investighează cazul cutremurător și vor să afla dacă bărbatul ar fi parte a unei rețele. Situația este alarmantă în Marea Britanie și în urma valului de proteste și a situației legate de migrația ilegală. În timpul atacului a intervenit un agent de pază, care l-a imobilizat pe românul de 32 de ani. Românul este cercetat pentru tentativă de omor. Utilizase un cuțit de friptură, arată Dailymail.

„Am auzit un strigăt, iar atunci am văzut un bărbat de aproximativ 35 de ani sau mai tânăr care înjunghia un copil. Când am văzut ce face, am sărit pe el și l-am tras de mâna în care nu avea cuțitul și l-am pus la pământ”, a precizat agentul de pază.