De ce nu a depus Andreea Mantea plângere la Poliție după ce a fost bătută de tatăl copilului său: „M-au făcut să dau înapoi și să îl înțeleg…”

Andreea Mantea își deschide sufletul în fața telespectatorilor, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Celebra prezentatoare de la Kanal D răspunde cu sinceritate întrebărilor, iar fanii vor afla multe amănunte neştiute despre viaţa acesteia. Printre subiecte abordate, bruneta povesteşte despre clipele de groază prin care a trecut alături de tatăl băieţelului său.

Andreea Mantea este invitată în această duminică, în a doua zi de Crăciun la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la ora 22:00, la Kanal D, acolo unde va face mărturisiri dureroase.

CITEŞTE ŞI: ANDREEA MANTEA, DEZVĂLUIRI DIN VIAȚA AMOROASĂ. PESTE CE LUCRU AR PUTEA TRECE FOARTE UȘOR: ”E DOAR O MINCIUNĂ. DEPINDE CU CE MINTE”

În filmulețul de prezentare al emisiunii, Denise Rifai a întrebat-o pe Andreea Mantea: „De ce nu ai făcut plângere la Poliție când ai fost bătută?”.

Cu ochii în lacrimi, bruneta a recunoscut că mama lui ar fi convins-o să-l ierte și să nu meargă la Poliție.

„Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să îl înțeleg”, a răspuns vedeta.

Printre întrebările la care Andreea Mantea, va fi invitată să răspundă duminica aceasta se numără şi: “Când ai simțit că ești celebră?”/ “Îi mai este rușine tatălui tău pentru că ai pozat goală?”/ “Câți bani ai câștigat din televiziune?”/ “Cât de repede te îndrăgostești?”/ “Te-ai lecuit de băieții răi?”/ “Crezi în blesteme?”, “Merită să îți expui viața privată?”.

Andreea Mantea, mărturisiri despre relația tumultoasă cu Cristi Mitrea

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec”, a spus Andreea Mantea.

Sursă foto: Instagram