De ce nu a iubit-o presa pe Andreea Liptak? Fosta știristă de la Pro TV, dezvăluiri incredibile la Altceva cu Adrian Artene

Andreea a părăsit PRO TV în urmă cu mulți ani. A urmat o altă cale, a afacerilor, din care a ajuns milionară în euro. Fosta știristă a fost invitată în podcasul Altceva cu Adrian Artene, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate!

Andreea Liptak a discutat despre diverse aspecte ale vieții sale și a abordat și o întrebare sensibilă: de ce nu a fost iubită de presă?

„Cred că nu m-a iubit presa, cred că nu m-a iubit, pentru că mi-am dat seama de acest lucru. De fapt, eu nu știam că nu mă iubește, nici nu m-am gândit, mă iubește presa, nu mă iubește, nu cred că mă interesa, ceea ce n-a fost corect față de presă, pentru că eram colegi în final, chiar dacă eram de la alte trusturi și mi-am dat seama de faptul că nu. Poate că nu eram foarte îndrăgită sau nu foarte înțeleasă, categoric din vina mea, pentru că nu m-am deschis, în momentul în care am plecat din Pro TV. Și în momentul în care am văzut ce articole curg în presă, am spus „o, ce răi sunt, ce…” Și mi-am dat seama că nu sunt răi, nu mă cunosc. Eu nu le-am dat niciodată oportunitatea să știe cine sunt eu, cum gândesc. Dar nu m-am supărat, am trecut peste”, a povestit fosta știristă.

Andreea Liptak, invitata din această săptămână de la Altceva cu Adrian Artene

Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” a dedicat ediția acestei săptămâni unui episod despre longevitate, o analiză a elementelor care pot reprezenta o repornire a vieții sau o prelungire semnificativă a acesteia. De asemenea, este remarcabil faptul că Andreea Liptak, invitatul cel mai recent al emisiunii „Altceva”, face prima sa apariție publică într-un podcast după plecarea de la PRO TV.

„Oricine își dorește să trăiască mult și bine, însă puțini suntem cei care știm care este abordarea corectă pentru a reuși acest lucru. Tocmai pentru că Altceva este comunitatea oamenilor care vor să-și antreneze mintea și să-și hrănească sufletele, pentru săptămâna aceasta propun un episod de-o utilitate uriașă. Întâlnirea mea din această săptămână este cu Andreea Liptak, fosta știristă PRO TV care a decis la un moment dat să se despartă de presă și să-și dedice activitatea într-u binele oamenilor. Dragă URMĂRITORULE Altceva, te invit ca sâmbătă, 11 mai, de la ora 19:00, să urmărești premiera episodului care îți va explica exact ce ai de făcut ca să trăiești mult și bine. În plus, vreau să-I mulțumesc Andreei Liptak pentru onoarea de a fi primul moderator de podcast care o găzduiește după plecarea din Pro TV și renunțarea la presă!”, a spus Adrian Artene.

Andreea Liptak i-a relatat lui Adrian Artene despre decizia sa de a părăsi Pro TV, explicând de ce a ales să renunțe la o carieră de succes în presă pentru a urma un nou drum. Ea a vorbit despre cum își împarte acum timpul între familie și carieră și care este noul ei scop.

Fosta jurnalistă este un coach certificat internațional în nutriția de precizie, somn, recuperare și gestionarea stresului. În ultimii ani, ea s-a specializat în formularea și implementarea de strategii nutriționale și genetice personalizate pentru longevitate.

Cine este Andreea Liptak

Cu aproape 15 ani de experiență în comunicare și mass-media și tot atâția ani în industria anti-aging, Andreea Liptak Spiridon este co-fondator al Societății de Științe în Nutriție, o organizație non-profit care reunește unii dintre cei mai reputați experți români în nutriție, atât din țară, cât și din străinătate. Organizația are ca scop oferirea de educație de înalt nivel pentru trei categorii de public: publicul larg, profesioniștii din domeniul nutriției și domeniile conexe, și factorii de decizie.

La Center for Life România, Andreea Liptak Spiridon elaborează programe de educație și coaching pentru sectorul corporate, fiind un vorbitor frecvent la evenimente organizate de unele dintre cele mai mari companii din România. Temele abordate de ea se concentrează pe strategii personalizate pentru longevitate, incluzând informații științifice actualizate din domeniile sale de expertiză, exerciții de conștientizare și sfaturi practice.

