De ce nu vrea Florin Zamfirescu să se căsătorească cu Daciana Toma. Actorul a spus tot: ”Nu sunt ce trebuie pentru mine”

Florin Zamfirescu nu este străin de tot ceea ce înseamnă o căsnicie. Actorul a fost căsătorit de 3 ori, prima dată cu Rodica, mama fiului său, Vlad Zamfirescu, relație ce s-a terminat la puțin timp după ce au devenit părinți, a doua căsnicie a fost cu Valeria Sitaru, cea care i-a dăruit o fată, relație ce a durat 12 ani. Cătălina Mustață a fost ultima soție a actorului, căsnicie ce a durat 21 de ani. Care este motivul pentru care actorul nu vrea să meargă la altar cu Daciana Toma, femeia care îi este alături de aproape 10 ani.

După ce a trecut prin trei căsnicii eșuate, în 2014, Florin Zamfirescu și-a regăsit liniștea alături de Daciana Toma. Între cei doi există o diferență de vârstă de 20 de ani, dar acest aspect nu a stat în calea fericirii lor. Actorul susține că Daciana este șansa și norocul vieții lui și se întreabă mereu de ce nu s-au întâlnit mai devreme, cu 20 de ani în urmă

„Cu Daciana am avut noroc. Mereu îi spun de ce nu ne-am întâlnit cu 20 de ani mai devreme. Și ea zice pentru că atunci nu m-ai fi iubit. Daciana este șansa și norocul vieții mele și al copiilor, îi iubește enorm și pe ei și pe nepoți”, a spus Florin Zamfirescu despre iubita sa.

De ce nu vrea Florin Zamfirescu să se căsătorească, de fapt, cu Daciana Toma

Florin Zamfirescu recunoaște că a trecut prin cele trei căsnicii din cauza faptului că a pus prea mult preț pe frumusețe și pe aspectul fizic al femeilor de lângă el, făcând abstracție de calitățile umane sau caracterul acestora.

„De trei ori am făcut greșeli, dar nu le bârfesc, în afară de Cătălina Mustață am rămas prieten cu toate. Apoi, Rodica a murit, cu Valeria Sitaru mă văd în continuare. Eu m-am amăgit cu căsătoria ca maimuța care alege mărgica cea mai colorată. Eu nu m-am uitat la calități, la potriveală, am vrut să arate bine, așa că am avut niște neveste superbe, abia apoi mi-am dat seama că nu sunt cum trebuie pentru mine.”, a mai spus actorul potrivit fanatik.ro.

Cât despre o altă căsnicie, Florin Zamfirescu nici nu vrea să audă. Actorul și Daciana Toma conviețuiesc foarte bine și fără acte, relația este în armonie completă, plus că nu s-ar vedea în postura de ginere la cei 74 de ani ai săi.

“Nu, că mi-e rușine, dom’le. Mă duc acum să mă fac ginere? Conviețuim foarte bine. De curând, într-o dimineață, a avut o apariție la TV ca medic și m-a rugat să mă uit. Era atât de frumoasă! Era atât de inteligentă! Dădea sfaturi medicale. Sunt foarte mândru de ea și fericit cu ea.

Dumnezeu a fost bun cu mine. (…) Îți spun din experiență de viață, partenerii nu se apreciază pentru frumusețe. Că la început, da, e frumoasă femeia, e frumos bărbatul. Dar nu pentru asta se apreciază, ci pentru stabilitate, pentru siguranță, pentru încredere, pentru onestitate. Știi? Pentru stabilitate”, a concluzionat actorul.

