De ce s-a despărțit, de fapt, Oana Roman de Marius Elisei: „O să-l iubesc toată viața”

În cadrul unui podcast publicat pe data de 10 aprilie, Oana Roman (46 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate. Vedeta a vorbit despre viața sa, dar și despre relația cu Marius Elisei (36 de ani). Cu această ocazie, a mărturisit care este motivul real pentru care s-a despărțit de tatăl copilului său.

Oana Roman și Marius Elisei au fost împreună mai bine de un deceniu. În anul 2014, cei doi au devenit soț și soție în aceeași zi în care au făcut și botezul fiicei lor, Isabela. În 2021, au ales să pășească pe drumuri separate și au divorțat. La doar șase luni după aceea, au decis să fie, din nou, împreună, dar nu și-au mai oficializat relația la starea civilă.

Începutul de 2023 a fost momentul în care Oana Roman și Maris Elisei au decis să-și spună, din nou, „adio”. După aceea, timp de săptămâni, cei doi au fost într-un război de reproșuri și acuzații. Chiar și așa, în prezent, fiica lui Petre Roman susține că-și iubește fostul partener și că își va păstra sentimentele întreaga viață.

„O să-l iubesc toată viața pentru că este tatăl copilului meu și-am să-l iubesc și am să-l respect toată viața, dar…”, a spus PR-ul.

De ce s-au despărțit, de fapt, Oana Roman și Marius Elisei

În același podcast, vedeta a mărturisit că realul motiv al despărțirii de Marius Elisei este gelozia lui. Așadarm au decis să se separe, dar au rămas prieteni de dragul Isabelei care are doar 9 ani și trece cu greu peste despărțirea părinților.

„Era foarte gelos și a trebuit să pun punct mai ales din cauza asta. Ideea este că eu am ieșit și am spus «gata, hai să încheiem, pace, eu îmi cer scuze dacă am greșit, punem punct» și de acum încolo trebuie să facem în așa fel încât acest copil să aibă timp de calitate și cu mine, și cu el”, a spus Oana Roman în Podcastul Vorba lu’ Jorge.

