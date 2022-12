De necrezut! Câți bani le-a dat Culiță Sterp colindătorilor în prima zi de Crăciun: ”Îi împărțiți voi”

Culiță Sterp a dat dovadă de multă generozitate în ziua de Crăciun. Artistul nu s-a uitat la bani atunci când colindătorii au cântat colinde și au creat o atmosferă tradițional românească. Alături de mama Geta și fiul său Milan, cunoscutul cântăreț a i-a uimit pe colindători în momentul în care a scos din buzunar un teanc de bani.

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați cântăreți din industria muzicală românească. Are o carieră de succes și o familie fericită, lucru pe care îl lasă să se vadă ori de câte ori are ocazia. Sărbătorile din acest an le-a petrecut în preajma familiei și a apropiaților, artistul fiind pregătit să aștepte cetele de colindători, motiv pentru care nu s-a uitat la bani. Cât le-a oferit artistul, cu siguranță nu-ți va veni să crezi.

(VEZI ȘI: CE CADOU INEDIT A PRIMIT FIUL LUI CULIȚĂ STERP DE CRĂCIUN. MILAN A FOST MAI MULT DECÂT RĂSFĂȚAT!)

Ce sumă de bani le-a dat Culiță Sterp colindătorilor

În prima zi de Crăciun, artistul le-a făcut o mare bucurie colindătorilor care l-au vizitat. Culiță Sterp a fost extrem de generos, astfel, după ce a fost colindat, a scos din buzunar un teanc de bani și le-a oferit suma de 1.000 de lei.

Internauții au rămas de-a dreptul impresionați de gestul lui Culiță Sterp. În secțiunea de comentarii, fanii l-au felicitat și i-au transmis cele mai frumoase gânduri. De asemenea, într-un comentariu, Culiță Sterp este dat drept exemplu pentru multe vedete.

(CITEȘTE ȘI: CUM A FOST FILMAT CULIȚĂ STERP. GESTUL FĂCUT DE ARTIST, ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI: ”ASTA E CEL MAI IMPORTANT ACUM”)

,,Bravo! Să trăiți, să fiți sănătoși! Uite aici 10 milioane. Îi împărțiți voi.”, le-a spus Culiță Sterp colindătorilor, în momentul în care le-a dat banii.

,,Crăciun fericit! Culiță, ești un exemplu pentru multe vedete. Numai bine și, încă odată, Crăciun fericit și numai bine iți doresc! Mi-aș dori să te cunosc.”, ,,Asta înseamnă fericire. Să fii bun în continuare.”, ,,Culiță, ești o persoană cu suflet mare. De fapt, toată familia ta.”, ,,Dumnezeu să vă binecuvânteze, sa vă dea sănătate și să vă dea înzecit, că ai grijă și de omul sărac. Vă respect pe dumnevoastră și familia🥰🥰🥰🥰”, ,,Foarte frumos! Felicitări, Culiță! Sărbători binecuvantate alături de cei dragi ai tăi!!🥰🥰”, ,,Mulțumim lui Dumnezeu că am trecut bine Craciunul. Rău e să nu ai pe nimeni să îți deschidă poarta de o sărbătoare”, au fost doar o parte din comentariile internauților.