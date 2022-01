De necrezut! Ce pensie are mama Mihaelei Rădulescu. Marilena Țiganu a fost profesoară de limba română

Mihaela Rădulescu activează în lumea mediatică de peste 27 de ani, fiind una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țară. Însă, nu mulți o cunosc pe mama acesteia, și anume Marilena Țiganu. Mama ei a lucrat ca profesoară de limba română! Ce pensie are, în prezent, cea care i-a dat viață vedetei Pro TV?

Chiar dacă este o prezență discretă, Marilena Țiganu a fost întotdeauna alături de fiica ei, Mihaela Rădulescu. Mai mult decât atât, a fost și alături de ea și de nepotul ei, Ayan, pe care prezentatoarea de televiziune îl crește cu multă iubire. Nu și-a pierdut niciodată vitalitatea și nici zâmbetul de pe buze, ba chiar a înfruntat, cu capul sus, orice problemă pe care a întâmpinat-o. Mihaela Rădulescu și mama ei au o relație extrem de specială și de strânsă. După ce tatăl vedetei Pro TV s-a stins din viață, Mihaela Rădulescu a simțit că mama ei trebuie să fie și mai aproape de familie. Astfel, a stat, pentru o perioadă, la Monaco.

„După ce a murit tata, am ținut-o pe mama mai mult lângă mine, am simțit eu că are nevoie. Am căutat tot felul de motive să stea cu noi la Monaco, să ne gătească. Acum s-a întors în România unde le are alături pe prietenele ei”, a spus Mihaela Rădulescu într-un podcast.

Vezi și CE SPUNE MIHAELA RĂDULESCU DESPRE RELAȚIA CU FELIX BAUMGARTNER: ”ARE NEVOIE DE MINE ÎN VIAȚA LUI, ALTFEL AR FI DEZASTRU”

Marilena Țiganu a fost profesoară de limba română

În cadrul unui interviu pentru Viva, Mihaela Rădulescu a vorbit despre copilărie și viața de familie. Vedeta de la Pro TV a dezvăluit faptul că părinții ei au activat ca profesori. Chiar dacă nu a fost alintată, prezentatoarea TV a avut parte de o educație foarte bună din partea părinților ei. De asemenea, și bunicii au jucat un rol important în creșterea ei.

„Mă jucam mereu cu băieții, eram foarte competitivă și deloc interesată de păpuși. Îmi făceam datoria la școală, la gimnastică, eram premiantă și mergeam la olimpiade, dar nu-mi prea plăcea să stau locului sau să n-am păreri. Nu eram deloc alintată, dar știu că eram iubită de toată familia – mi-am prins în viață toți bunicii și toți străbunicii. De la bunicile mele am învățat să gătesc o mulțime de mâncăruri, dar îmi plăcea mai mult să stau cu bunicii și cu tata la reparat chestii prin casă sau prin curte.

Mama a fost mereu cea riguroasă, dar nu era nimic spartan în educația mea. Am avut părinți tineri, mama avea 20 de ani când m-a adus pe lume și era studentă, ca și tata. Din doi părinți profesori, n-aveam cum să greșesc fundamental sau să o iau pe vreun drum greșit, dimpotrivă. Și le sunt recunoscătoare pentru tot, mai ales pentru ce nu-mi convenea când nu înțelegeam de ce mă certau. Acum înțeleg tot și îi iubesc și mai mult”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

Vezi și IMAGINE RARĂ CU MAMA MIHAELEI RĂDULESCU. MESERIA PE CARE O ARE CEA CARE I-A DAT VIAȚĂ PREZENTATOAREI TV

Ce pensie are mama Mihaelei Rădulescu

În România, potrivit unui articol apărut pe site-ul edupedu.ro, în anul 2020, pentru a ajunge la un salariu maxim, profesorii trebuie să aibă 40 de ani de muncă la catedră. Pe de altă parte, însă, stagiul de cotizare complet pentru ieșirea la pensie este de 31 / 35 de ani.

După extrem de mulți ani în învățământ, Marilena Țiganu se află, acum, la pensie. Mama Mihaelei Rădulescu este fostă profesoară de Limba şi Literatura Română în Piatra Neamţ și are vârsta de 72 de ani. S-a mândrit întotdeauna cu profesia pe care a avut-o și a oferit persoanelor din jurul ei cunoștințele și înțelepciunea pe care le are.

Făcând o paralelă cu venitul de la stat pe care îl încasează și Adriana Iliescu, fiind și ea, la rândul ei, fostă profesoară, pensia ar fi în jurul sumei de 2000 de lei.

Sursă foto: Facebook