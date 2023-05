De necrezut! Cu cât i s-a mărit salariul lui chef Cătălin Scărlătescu în doar 30 de zile

Cătălin Scărlătescu este acum unul dintre cei mai renumiți chefi din România. Însă, pentru a ajunge aici, celebrul bucătar a muncit mult și a luat-o de jos. Dacă la început a trebuit să facă multă muncă pe bani puțini, mai apoi câștigurile au crescut și au fost unele la care puțini ajungeau. Cu cât și-a convins Cătălin Scărlătescu șefii să îi crească salariul de la o lună la alta?

Cătălin Scărlătescu și-a găsit chemarea din adolescență. Dar, până a ajunge la rezultatele de-acum, a avut cale lungă de străbătut. La 16 ani, celebrul bucătar a luat viața în piept, a renunțat la studii și s-a concentrat asupra pasiunii sale. A început de jos și a luat totul pas cu pas.

La început, Cătălin Scărlătescu s-a angajat în funcția de curier la un hotel de pe litoral. După doi ani a început să se ocupe de curățenie și de manipularea mărfurilor. Mai apoi, a făcut primii pași într-o bucătărie, iar sarcina lui era să curețe legume. După asta, Cătălin Scărlătescu a decis că este momentul să plece din România și s-a angajat pe un vapor cargo, unde a fost steward.

După ce a încheiat călătoriile pe mare, vedeta Antenei 1 s-a mutat în Germania și s-a angajat într-un restaurant. A stat mulți ani acolo și a învățat toate secretele bucătăriei. A devenit priceput și, astfel, au venit și câștigurile materiale. În Germania, Cătălin Scărlătescu ajunsese să fie foarte bine plătit. Primea 3.500 de mărci, echivalentul unui salariu de medic. Însă, după câțiva ani, chiar dacă viața era roz în Germania, celebrul bucătar a decis că este momentul să se întoarcă acasă.

(CITEȘTE ȘI: CÂȚI LEI COSTĂ O PORȚIE DE CIORBĂ PESCĂREASCĂ ÎN CHERHANAUA LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU. JURATUL DE LA CHEFI LA CUȚITE A DAT LOVITURA CU PREPARATUL)

„Am început cu 300 de dolari”

Ajuns în România, Cătălin Scărlătescu era deja un bucătar cu experiență. S-a angajat ca șef bucătar la restaurantul Angels, din Capitală, însă câștigurile nu mai erau deloc la fel ca acelea din Germania. Chiar dacă era bucătar șef, Cătălin Scărlătescu încasa un salariu de doar 300 de dolari.

Însă, chef-ul nu s-a lăsat descurajat și a dat tot ce a avut mai bun. Așa că în doar o lună și-a convins patronii să îi ofere o mărire de salariu considerabilă. După prima lună de muncă, la cei 300 de dolari s-au mai adăugat 2.500 de dolari. Așa că vedeta Antena 1 a ajuns să încaseze un salariu de 2.800 de dolari.

„Pot să spun că în 2002-2003, când am venit eu în România, m-am întors din Germania… eu pe vremea aia aveam 3.500 de mărci. Luam salariul cât lua un doctor în Germania. Am venit în România și am început cu 300 de dolari și, după o lună de zile aveam 2.800 de dolari”, a declarat Cătălin Scărlătescu, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar.

(VEZI ȘI: DE CE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ȘI DOINA TEODORU AU LUAT-O PE DRUMURI DIFERITE, IMEDIAT DUPĂ AMERICA EXPRESS: „NICI NU I-AM ZIS PA”)