Debut în forță al „tigroaicelor” în Liga Campionilor!

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a debutat cu victorie în grupa D a Ligii Campionilor, vineri, pe teren propriu, cu formaţia ungară Ferencvaros Budapesta, scor 36-31 (18-13).

Echipa antrenată de suedezul Magnus Johansson a condus de mai multe ori la diferenţă de şapte goluri, iar maghiarele nu s-au apropiat la mai mult de trei goluri.

Cea mai bună jucătoare a echipei, Cristina Neagu s-a arătat dezamăgită de unele aspecte ale jocului echipei noastre.

„A fost un start bun. Sunt mulţumită pentru că e o victorie, dar mai sunt multe de pus la punct. Apărarea e dezastruoasă. Când iei 31 de goluri nu e bine, ăsta e un lucru clar. Singurul lucru bun e că am câştigat, am marcat de 36 de ori, dar asta nu înseamnă că vom înscrie la fiecare meci atâtea goluri. Am debutat cu dreptul, le mulţumesc şi oamenilor că au venit lângă noi. Avem un program încărcat, cu meciuri în Liga Naţională, cu multe deplasări. Acum suntem concentrate să pregătim următoarele meciuri”, a declarat Cristina Neagu la Digi Sport.

Aceeași opinie a avut-o și antrenorul echipei, suedezul Magnus Johansson, aflat la primul său examen internaţional pe banca “tigroaicelor”.

„Atmosfera a fost fantastică, suntem bucuroşi că am câştigat meciul. Am jucat bine în atac, dar în apărare ne-am pierdut puţin concentrarea. Trebuie să muncim mai mult, asta e clar. În toate compartimentele”, a precizat suedezul.

Cealaltă partidă din runda inaugurală va avea astăzi, între Vipers Kristiansand (Norvegia) şi SG BBM Bietigheim (Germania). În meciul următor, pe 14 octombrie, CSM va întâlni în deplasare formaţia germană, după care “tigroaicele” vor întâlni “viperele” din Norvegia, tot în deplasare, pe 20 octombrie.

Primele trei clasate din fiecare din cele patru grupe preliminare se vor califica în grupele principale, care vor include câte şase echipe (trei din grupele A şi B în grupa I şi tot trei din grupele C şi D în grupa II). În această fază se va lupta pentru sferturile de finală, acolo unde vor ajunge primele patru clasate în grupele principale şi care vor evolua pentru calificarea la Turneul Final Four.