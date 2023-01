Decesul în timpul zborului cu avionul. Care este procedura echipajului și ce se întâmplă cu persoana decedată

Deși sunt destul de rare cazurile în care pasagerii care călătoresc cu un avion comercial să-și piardă viața în timpul zborului, astfel de situații nefericite sunt inevitabile.

Totuși, ce se întâmplă cu pasagerii care mor în timpul zborului și unde sunt așezate trupurile lor neînsuflețite? O stewardesă a făcut dezvăluiri care par desprinse din scenele din filme, însă este realitatea.

Ce se întâmplă dacă o persoană moare în timpul zborului cu avionul?

În New England Journal of Medicine, a fost publicat un studiu potrivit căruia, odată la 600 de zboruri, are loc o urgență medicală. Problemele respiratorii, leșinul, greața, vărsăturile sau problemele cardiace sunt principalele probleme cu care se confruntă majoritatea pasagerilor din avion. Cum se procedează însă atunci când o persoană moare.

Din avion nu lipsesc echipamentele pentru oferirea primului ajutor, precum defribilatorul. La rândul lor, însoțitorii de zbor au fost învățați cum să ofere prim ajutor și să resusciteze o persoană care intră în stop cardio-respirator.

Există și situații în care manevrele de resuscitare nu dau randament, rezultând decesul pasagerului. În acest caz, primează liniștea din avion și starea de normalitate. Nu există anumite reglementări cu privire la deciziile pe care trebuie să le ia echipajul avionului.

Dimpotrivă, persoanele care își dau ultima suflare în timp ce se află în avion sunt lăsate pe scaunul lor. Deși poate pare macabru, așa se procedează în aceste cazuri.

Sheena Mari este o tânără în vârstă de 25 de ani, și vreme de doi ani de zile ea a lucrat ca și stewardesă. În cadrul unui clip video devenit viral pe rețelele de socializare, ea a explicat că este normal ca pasageriii decedați să fie lăsați la locul lor, până în momentul aterizării.

„Dacă au un atac de cord și mor, iar noi nu putem face nimic și nu putem începe resuscitarea cardio-respiratorie, vom aștepta până când vom ajunge la destinația finală”, a spus Sheena Mari, pe social media, după cum informează impact.ro.