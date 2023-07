Decizia ciudată pe care a luat-o Iuliana Beregoi. S-a întâmplat după ce și-a văzut notele la Bacalaureat

Zilele acestea, Iuliana Beregoi a aflat ce notă a reușit să obțină la sesiunea de Bacalaureat 2023. Tânăra de 19 ani din Republica Moldova și-a schimbat, cu siguranță, planul pe care îl anunțase după Next Star. După 12 ani de faimă, s-a gândit și la ce facultate își dorește să meargă.

Iuliana Beregoi este cunoscută în România, Republica Moldova și chiar în Rusia pentru piesele sale. Cântăreața a reușit să-și strângă sume frumușele din muzică, astfel încât a putut să-și cumpere o casă. În acest timp, nu a neglijat nici școala. A reușit să obțină rezultate bune la Bacalaureat și se gândește să meargă la facultate în Moldova. Chiar dacă iubește muzica, dorește, mai degrabă, să meargă la o facultate de business. Nu știe dacă va opta pentru cursuri cu frecvență redusă, dar rămâne de văzut unde va aplica. Oricum ar fi, mai are puțin timp la dispoziție până la înscrierile universitare.

„M-am pregătit intens și mă bucur că am terminat totul cu bine. Eram foarte emoționată și când am aflat notele am fost supermulțumită. O să dau la o facultate în Moldova probabil. Nu știu dacă o să merg la frecvență redusă sau normal, dar încă mă gândesc. Nu cred că o să fie ceva legat de muzică, probabil de business”, a spus creatoarea de conținut la Antena Stars.

Iuliana Beregoi a participat la Next Star pe vremea când era o fetiță de 12 ani

În anul 2015, Iuliana Beregoi a venit pe scena Next Star pentru a-și demonstra talentul. După ce a văzut-o o țară întreagă la Antena 1, la o distanță de doi ani, a susținut un interviu în care spunea că își dorește să ajungă președinte, dar și să-și facă o carieră muzicală la nivel internațional.

„După Next Star, au apărut foarte mulți fani din România. Ei m-au rugat să fac un canal de Youtube. Le arăt o zi din viața mea sau fac provocări pentru că asta le place cel mai mult. Sunt naturală, dar și foarte nebunatică, adică foarte veselă și asta le place. Cred că cea mai trăznită provocare a fost când am mâncat pâine cu pastă de dinți sau când am sărit în zăpadă în shorts și în tricou

Îmi doresc foarte mult să cânt pe scenele mari din America, din toate țările, să fiu o vedetă internațională

(…) Vreau să mă fac președinte sau primar pentru că vreau să fac să fie pace în țară ”, spunea Iuliana Beregoi, în anul 2017.

