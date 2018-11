Decizia Gabrielei Firea de a închide „Național Arena” îl scandalizează pe Gigi Becali: „Dacă nu era fina mea…O să vorbesc cu ea!”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat într-o conferinţă de presă, închiderea „Naţional Arena” pentru două-trei luni, pentru refacerea gazonului.

„Cu Arena Naţională se întâmplă că noi aveam un contract care funcţiona foarte bine, un contract legal, un contract foarte bine fundamentat juridic, prin care unul dintre cluburile care închiria cel mai des Arena Naţională în vederea organizării de competiţii sportive, pe un contract de barter, achita contravaloarea mentenanţei gazonului. O gazetă de sport, care şi-a încheiat subiectele sportive, ne-a făcut plângere la DNA. DNA a început o investigaţie in rem, s-a suspendat acel contract. Deci am rămas fără contractul de mentenanţă a gazonului”, a declarat Gabriela Firea.

Decizia edilului i-a pus în alertă pe cei de la FCSB, formație care dispută cele mai multe meciuri pe Arena Naţională. Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a recunsocut că decizia l-a pus în încurcătoruă deoarece nu știe în acest moment unde va disputa FCSB ultimele trei partide oficiale din 2018 considerate pe tern propriu.

„Nu ştiu ce se va întâmpla, o să vorbesc cu ea, pentru noi este foarte dificil, nu se poate, avem meciuri grele, cu CFR, Viitorul şi Gaz Metan, nici nu o să avem unde o să jucăm. La Voluntari în niciun caz, acolo am pierdut multe meciuri, am pierdut puncte, ăla nu e stadion de noi, parcă e împotriva noastră. Habar nu am unde o să jucăm, o să încerc să vorbesc cu ea, nu se poate să-l închidă trei luni, pentru că gazonul poţi să-l schimbi într-o săptămână, de ce ai nevoie de 2-3 luni? O să vorbesc cu ea. Ce, ea ştie, se pricepe ea la gazon? Nu am vorbit până acum pentru că nici nu vreau să o supăr, ea e o femeie, are atâtea pe cap, războaie cu Dragnea şi altele. Crezi că are timp de un gazon? E ea vinovată de gazon? Eu sunt într-o poziţie delicată acum, că dacă nu era fina mea, era altceva”, a declarat Gigi Becali.