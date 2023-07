Decizia luată de Tavi Clonda și Gabriela Cristea, după 8 ani de mariaj: „Ridicăm ștacheta!”

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au ales să meargă pe un drum comun, după ce s-au cunoscut într-o emisiune TV și s-au îndrăgostit. În anul 2015, și-au pus pirostriile și, ulterior, au devenit părinți. După opt ani de mariaj, cei doi au luat o decizie îmbucurătoare, menită să îi relaxeze și să își amintească de toate amintirile frumoase. Mai cu seamă, artistul și prezentatoarea TV vor pleca într-o vacanță pe Coasta de Azur. Concediul este, de fapt, un cadou pentru aniversarea căsătoriei. Iată detaliile mai jos, în articol.

Este o vară plină pentru Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Artistul și prezentatoarea TV și-au rezervat trei vacanțe pentru perioada aceasta. Primul concediu a fost efectuat, deja, în Bulgaria. Acolo, moderatoarea emisiunii Mireasa: Capricile Iubirii a mers alături de Tavi Clonda, soacra ei și fete. Va avea o perioadă mai lungă de odihnă, mai ales că emisiunea Te Iubesc De Nu Te Vezi, de la Antena Stars a fost filmată în avans. Pentru cuplu, mai urmează alte două vacanțe vara aceasta. Prima va fi în Grecia, iar cea de-a doua va fi pe Coasta de Azur, care reprezintă un cadou pentru aniversarea căsătoriei.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea pleacă într-o vacanță romantică

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au avut căsătoria civilă în data de 30 aprilie 2015. Apoi, patru ani mai târziu, în 2019, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a avut loc pe 24 august. Pentru a sărbători acest moment, soții au ales să își rezerve o vacanță pe Coasta de Azur. De altfel, acesta reprezintă cadoul pentru aniversarea mariajului. Artistul a vorbit entuziasmat despre vacanța pe care o va petrece alături de familia sa, vara aceasta. Mai mult decât atât, Tavi Clonda a mărturisit că este primul an în care concediul lor este prelungit. Pentru că au parte de mai mult timp liber, au luat în considerare și aniversarea căsătoriei.

Cântărețul în vârstă de 43 de ani este bucuros că va merge alături de Gabriela Cristea și fiicele lor în vacanță, în Grecia. În afară de asta, abia așteaptă să petreacă un concediu romantic în doi, pe Coasta de Azur. De altfel, cuplul plănuiește reînnoirea jurămintelor, în momentul în care vor împlini 10 ani de căsătorie.

„Eu voiam să stăm 4 nopți, s-ar putea să stăm 5 nopți. Să ridicăm de la an la an ștacheta. Sărbătorim, tocmai asta este, ne facem un cadou. Pe 24 august am făcut nunta, pentru mine evenimentul din 2015 este aniversarea căsătoriei, atunci ne-am căsătorit civil. O sărbătorim și pe cea religioasă din 2019. Acum sunt doar 8 ani, dar de la an la an e bine să sărbătorim, indiferent câți ani. Când e o cifra rotundă, atunci sărbătorim mai cu fast și cu prieteni, dar acum, în august, mergem doar noi doi și cred că o să prindem chiar și 24 august acolo”, a spus Tavi pentru Unica.ro.

