Decizia radicală luată de Dinu Maxer după căsnicia eșuată cu Deea. A pus „stop” și pare să nu mai fie cale de întoarcere

Dinu Maxer este acum un bărbat singur și pare că dorește să rămână așa mult timp de acum înainte. Căsnicia eșuată cu Deea l-a marcat pe artist și l-a făcut să nu se mai gândească vreodată la căsătorie. Artistul nu vrea să mai audă de nuntă și speră ca decizia pe care a luat-o să fie una pe viață.

La finalul lunii martie, Dinu Maxer a încheiat o relație de aproape 17 ani și un mariaj de 14 ani. Despărțirea a fost grea, însă, acum, artistul a acceptat situația și a mers mai departe. Chiar dacă privește încrezător spre viitor și, deja, a încercat să își refacă viața sentimentală, Dinu nu mai este deschis către o relație cu un angajament serios, care să se concretizeze într-o căsătorie. Chiar dacă nu mai visează la o nuntă, Dinu Maxer este deschis către o nouă relație serioasă, însă cu anumite limite. El a înțeles că un act nu leagă doi oameni, așa că nu mai vede rostul unei căsnicii.

„Am fugit de mariaj, m-am împiedicat o dată. Acum, evident, fug în continuare. Mă antrenez la sală, fug 15 minute încontinuu, am rezistență în momentul acesta. Nu, cum să mai vreau să mă însor? Nu mi-au fost suficienți 17 ani? Nu poți să spui nu și să garantezi, nu se știe niciodată, dar, în momentul acesta, dacă mă cere cineva și îmi oferă inel, zic nu, evident.

Probabil că da. (n.r. preferă o relație lungă fără mariaj). După experiența mea, pot să spun că un inel sau un act nu leagă doi oameni. Nici măcar doi copii nu leagă doi oameni. Ne leagă ca părinți, dar nu cum este văzut din exterior un cuplu. Să sperăm că o să reușeșc. (n.r. să rămână burlac) În momentul de față sunt singur”, a declarat Dinu Maxer, potrivit ego.ro.

Divorțul, cea mai mare frică a lui Dinu Maxer

Nu este pentru prima dată când Dinu Maxer decide că nu mai vrea să se căsătorească. Se pare că încă de mic, artistul nu și-a dorit o soție și chiar își promisese că nu o să își întemeieze niciodată o familie. Mai exact, în urmă cu mulți ani, artistul a fost marcat de un moment tragic, ce l-a determinat să fie destul de ferm în decizia sa, de frica divorțului.

Pe vreme când era doar un copil, Dinu Maxer a trecut printr-o serie de momente extrem de grele. Artistul și-a pierdut fratele mai mare într-un accident tragic. Acesta a fost călcat de tramvai. Drama a distrus familia lui Dinu Maxer, părinții lui divorțând. El a resimțit din plin despărțirea și a fost marcat de asta.

Așa că, după divorțul părinților a luat o decizie radicală. Și-a promis că nu o să căsătorească și nu o să aibă copii. A luat această hotărâre din frica de a nu ajunge la rândul lui la divorț și de a-și expune copiii unei traume. Însă, atunci când a întâlnit-o pe Deea, concepțiile lui Dinu s-au schimbat și a acceptat să facă pasul către o viață de familie.

„Niciodată nu m-am gândit să îmi întemeiez o familie și chiar am refuzat complet să am copii. Am avut un exemplu negativ în divorțul părinților mei. Și a mai fost și un deces dureros în familie, un frate de-al meu a fost călcat de tramvai și această suferință dublă pe mine m-a făcut să decid că nu o să am niciodată o familie. Și a îngropat undeva foarte adânc sentimentul patern. A trebuit să treacă mulți ani ca să mă vindec. Medicamentul se numește Deea Maxer. Ea a reușit să mă facă să îmi doresc, nu mi i-a impus”, declara Dinu Maxer, în urmă cu ceva timp.

