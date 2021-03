Declarația pe proprie răspundere, obligatorie de la ora 22:00? Ce pregătește Guvernul Câțu

Se pare că guvernul condus de Florin Cîțu pregătește o prelungire a stării de alertă, din cauza numărului în creștere a persoanelor infectate cu noul coronavirus. Noua Hotărâre de Guvern vine cu măsuri mai aspre pentru români, în acest context.

Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR pregătește prelungirea “lockdown”-ului. Dacă în prezent se poate circula doar cu declarație după ora 23.00, în noua stare de alertă declarația va fi obligatorie de la ora 22.00, informează stiripesurse.ro. Și nu ar fi singura măsură pregătită! Următoarea se referă la spațiile de cazare din unitățile turistice. Guvernul consideră că noul val de COVID-19 a fost generat tocmai de activitatea din aceste unități turistice. Prin urmare, se va introduce o limitate a capacității de cazare până la 50%. (CITEȘTE ȘI: ANUNȚUL FĂCUT DE FLORIN CÎȚU, DUPĂ CE COMPANIILE AERIENE AU CERUT UNIUNII EUROPENE SĂ INTRODUCĂ PAȘAPOARTE DE VACCINARE ANTI-COVID)

Ce spune Florin Cîțu despre vaccinarea anti-COVID

Premierul Florin Cîțu a vorbit și despre vaccinarea împotriva Covid-19. ”Am cerut cel puțin ca zonele, precum Timișoara, Iași sau zonele care sunt carantinate sau zone în care avem cazuri și sunt locuri libere, să se permită vaccinarea și altor persoane. Deci dacă la Timișoara sunt 20.000 de locuri libere și cei care sunt în etapa I și etapa a II-a nu vor să se vaccineze, atunci să permitem celor din etapa a III-a. Este o nebunie să lași locuri libere când sunt români care vor să se vaccineze. Cer mai mult de la toată lumea – de la Ministerul Sănătății și de la colonelul Gheorghiță – mai multă atenție, atunci când avem locuri libere putem să lăsăm și pe ceilalți să se vaccineze”, a spus Cîțu. (NU RATA: PREMIERUL FLORIN CÎȚU, DESPRE POSIBILA LEGE A VACCINĂRII OBLIGATORII, ÎN ROMÂNIA)

”În această lună vom începe și etapa a III-a de vaccinare. Am anunțat deja că vom primi 2,6 milioane de vaccinuri doar în luna martie. Inițial erau 2,4 milioane până la finalul lunii martie, deci avem mai mult decât anticipasem. Dar este important să continuăm această campanie, de aceea am cerut și colonelului Gheorghiță și ministrului sănătății să pregătească și, dacă se poate, să înceapă mai devreme această campanie de vaccinare în etapa a III-a, ca să permitem tuturor oamenilor să se vaccineze. Zic că dacă mergem în acest ritm am putea ajunge mai devreme la acea țintă de 10,4 milioane, poate chiar în vară. Depinde, însă, de noi, să mergem să ne vaccinăm”, a continuat premierul României.