Dana Roba este mai hotărâtă ca niciodată să încheie socotelile cu Daniel Balaciu, cel care a mutilat-o în urmă cu o lună. În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, femeia a dezvăluit că i-a cerut, deja, divorțul și vrea, totodată, ca bărbatul să fie decăzut din drepturile părintești. În plus, necazurile de țin lanț de Dana Roba. În afara faptului că nu mai poate munci anul acesta, a rămas și fără economiile de o viață. Avem declarații în premieră, direct de la sursă!

Dana Roba și Daniel Balaciu erau separați de mai multe luni, dar locuiau în aceeași casă. Pe 4 iunie, bărbatul și-a rupt în bătaie partenera de viață și a lovit-o cu ciocanul în cap, în timp ce dormea. Din fericire, la momentul respectiv cele două fetițe erau la bunici. Pentru fapta pe care a comis-o, Daniel Balaciu riscă 12 ani de închisoare. Dana Roba s-a trezit din comă pe 13 iunie, iar în urmă cu câteva zile a fost externată. În prezent este acasă, în faza de recuperare.

Din păcate, nu poate munci. Se bazează pe ajutorul părinților, dar și al oamenilor cu suflet mare, care au ajutat-o cu bani. Și mai grav este că a rămas fără 20.000 de euro. Soțul ei i-ar fi furat banii pe care i-a strâns de-a lungul vieții. CANCAN.RO a obținut un interviu tulburător cu Dana Roba, revenită în casa groazei.

– Bună, Dana! Ai cerut să divorțezi de soțul tău?

Da, da. Am un avocat foarte bun în Timișoara și am înaintat deja actele de divorț. Cu siguranță orice judecător va înțelege situația și mă va divorța. Doresc ca judecătorul respectiv să se gândească dacă aș fi fata lui și dacă ar păți ce am pățit eu, care ar fi cauza și motivele pentru care ar ajuta-o să divorțeze. Vreau să ajungă la închisoare, astfel merită să plătească. A vrut să mă omoare. Nu cred că îl va băga cineva în seama dacă el nu va dori să divorțăm. Doresc ca divorțul să-mi fie acordat de la primul termen. Înainte cu două zile trebuia să divorțez pe cale amiabilă și vroiam să rămân pe numele lui. Acum, după ce această traumă, nici vorbă. Va fi cel mai greu din lume ca eu să fiu pe numele Roba, iar copiii pe numele lui.

Dana Roba: “Am cerut să am custodie totală. E un om periculos”

– Dorești ca el să fie decăzut din drepturile părintești?

Da. Am cerut să am custodie totală. El este un om periculos și nu-l doresc în preajma fetelor mele. Nu-mi doresc ca fetele mele să trăiască în pericol. Voi avea grijă de ele și mă voi ocupa singură de educația lor. Voi fi o mamă foarte bună. Un judecător bun va face ca fetițele să fie doar în grija mea. Nu vreau ca fetițele să-l mai vadă. El nu a vrut să mă bată, a vrut să mă omoare. Este o diferență în a-ți da două palme și opt ciocane în cap. Nu zic că nu sunt femei rele de gură, dar eu șapte ani și jumătate am muncit ca sclava. Nu am avut un prenatal, un concediu. Lucram până cu o zi înainte să nasc și mă duceam la muncă după zece zile de la naștere.

Susținută financiar de părinți

– Din ce te vei întreține până te vei pune pe picioare?

Eu nu mai pot să lucrez acum și mă doare foarte tare. Cei care au văzut numărul meu de cont au trimis cât au putut, 100 de lei, 200 de lei. Le sunt recunoscătoare. Mă voi întreține cu ajutorul părinților. Dar cred că Dumnezeu mă va face repede bine. Nu-mi mai simt nasul, dinții pe partea de sus nu-i mai simt, nu mai am miros… După ce mă voi opera, am convingerea că voi fi foarte bine. Înainte să pățesc asta, aveam strânși 20.000 de euro pentru mașină și 8.000 de euro pentru școala copiilor. Mi-a furat cei 20.000 de euro pe care i-am strâns. Dar Dumnezeu mă va ajuta!

Nu a mai dormit în camera unde a fost mutilată

– Socrii ce părere au despre situație?

E o întrebare foarte complicată și nu vreau să răspund. Despre el… Satana! Diavol cu chip de om. L-a trimis pe pământ să mă omoare, dar nu a putut. Nu l-a putut învinge pe Dumnezeu, nu poate să facă diavolul ce vrea.

– De când ai fost externată, ai mai dormit în camera unde ai fost bătută?

Nu, nu, nu, nu!. Urmează să-l schimb când voi avea bănuții necesari. De altfel, vreau să schimb toată camera. L-am chemat pe fratele meu și a zugrăvit pentru că pereții erau plini de sânge. Vreau să fac o cameră nouă, să schimb culoarea, tot, tot. În prezent dorm în living, am un apartament de 100 de metri pătrați, fetițele au camera lor. L-am achiziționat în urmă cu un an. M-a deranjat foarte tare că el a scris în declarația pe care procurorul l-a pus să o dea că banii sunt făcuți din prostituție. Că eu am fost o prostituată. Doamne, și cât am muncit!