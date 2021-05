Deea Maxer a dat din casă! Care este motivul pentru care Dinu Maxer și Nicoleta Luciu s-au despărțit

În urmă cu mulți ani, înainte ca Deea Maxer să își întâlnească soțul, acesta a avut o relație de lungă durată cu Nicoleta Luciu. Cei doi s-au despărțit cu scântei, iar Deea a dezvăluit motivele rupturii.

Povestea de dragoste dintre Dinu Maxer și Nicoleta Luciu a ajuns la final în anul 2005. Cei doi și-au spus adio după o relație de câțiva ani de zile, iar despărțirea a fost una cu scandal. La momentul respectiv Dinu Maxer a făcut câteva declarații nu tocmai măgulitoare la adresa brunetei. (CITEȘTE ȘI: LA CE VÂRSTĂ ȘI CU CINE ȘI-A PIERDUT DEEA MAXER VIRGINITATEA: ”AM ȚINUT OCHII ÎNCHIȘI”)

„În urmă cu opt ani, atunci când am cunoscut-o, era un simplu manechin. I-am fost tată, iubit, amant, tot ce s-a putut. Atunci când am cunoscut-o eu, nu prea era curtată. Nu avea look. Am avut mare încredere în ea pentru că știam că este o tipă fidelă. Aveam curajul să o las într-o cameră cu bărbați o noapte întreagă. După aceea a început să meargă la emisiuni și am avertizat-o ca devenise proasta României!”, a declarat Dinu Maxer după despărțire.

Deea Maxer a dezvăluit motivul despărțirii

După despărțirea de Nicoleta Luciu, Dinu Maxer a întâlnit-o pe Deea și au rămas împreună până astăzi. Actuala parteneră a bărbatului a spus care a fost, de fapt, motivul despărțirii dintre cei doi. (VEZI ȘI: DEEA MAXER, FOC ȘI PARĂ PE FANII SĂI DIN MEDIUL ONLINE: „ÎMI ETALEZ CELULITA ACUMULATĂ ÎN TIMP, PIELEA LĂSATĂ…”. FOTO)

Potrivit spuselor Deei Maxer, la vremea respectivă Nicoleta Luciu își dorea să își întemeieze o familie și mai ales să aibă un copil, lucruri de care Dinu Maxer nici nu voia să audă atunci.

„Când ne-am cunoscut eu cu Dinu, el mi-a zis clar că nu-și dorește copiii și nici căsătorie! Să știi că a avut aceeași discuție și cu fosta! Fosta lui iubită s-a despărțit de el pentru asta. După ce s-a despărțit de el, ea a intrat într-o relație în care a făcut patru copii. Deci femeia își dorea copii!“, a declarat Deea Maxer, într-o emisiune tv.

Sursa foto: Instagram