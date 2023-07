Delia, aventură amoroasă cu un bărbat însurat! Celebra blondă a avut un trecut sentimental agitat, relația cu Florin fiind cea mai „palpitantă”

Delia este în atenția publicului larg de ani de zile, iar pe lângă performațele artistice, vedeta a ținut de multe ori prima pagină a ziarelor din cauza relațiilor controversate pe care le-a avut. De mai bine de 11 ani este căsătorită cu Răzvan Munteanu, însă înaintea mariajului artista a bifat mai multe relații tumultuoase. Cea mai zbuciumată poveste de dragoste pe care Delia a trăit-o a fost cea cu omul de afaceri Florin Moldoveanu.

Prima relație a Deliei ce a ajuns în lumina reflectoarelor a fost cea cu Florin Moldoveanu. Cei doi s-au iubit cu patos, iar scandalurile, despărțirile și împăcările nu au lipsit din povestea acestora. Artista și omul de afaceri și-au început povestea în anul 2003. Pentru o perioadă părea că totul merge cât se poate de bine între cei doi, însă existau și zvonuri potrivit cărora bărbatul călca strâmb destul de des. Astfel că în anul 2005, aceștia și-au spus adio.

După despărțire, Florin Moldoveanu s-a reorientat rapid și s-a căsătorit cu Lucia. Însă, în anul 2009, flacăra iubirii se aprindea, din nou, între omul de afaceri și Delia, chiar dacă bărbatul era căsătorit. I-a promis artistei că o să divorțeze și au format iar un cuplu. Dar divorțul s-a lăsat așteptat mult timp, iar în peisaj a mai apărut și o presupusă amantă, fotomodelul Andreea Tivadar.

Așa că în anul 2010, Delia decidea să pună punct definitiv relației cu Florin Moldoveanu și nu a mai privit niciodată în spate. La acea vreme, artista mărturisea că între ei a fost o dragoste puternică, însă nu una care să dureze.

„Ne-am reîntâlnit într-un moment în care amândoi eram nefericiţi. El a decis să divorţeze de dinainte să mă caute pe mine. Între noi a existat o relaţie plină de pasiune, de-aia ne-am bălăcărit când ne-am certat, pentru că am ţinut unul la celălalt şi eram orgolioşi. Acum, eu zic că fiecare dintre noi s-a maturizat şi chiar facem glume pe seama celor întâmplate”, declara Delia, la vremea respectivă.

(CITEȘTE ȘI: ÎNȘELATĂ CU O BLONDĂ, DELIA MATACHE S-A DESPĂRȚIT DE CEL CARE I-A FOST ALĂTURI 2 ANI. PUȚINI ÎȘI MAI AMINTESC DE RELAȚIA PE CARE A AVUT-O CU MATTEO)

Delia, 11 ani de căsătorie

După mai multe relații eșuate, în anul 2012 Delia se căsătoarea cu cel care avea să rămână până în prezent. Artista și Răzvan Munteanu și-au unit destinele și au pornit împreună pe același drum. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 11 ani și pare că nimic nu îi poate despărți. Aceștia se completează perfect și de mult timp nu își mai văd viața unul fără altul.

Pe lângă faptul că formează un cuplu în viața privată, cei doi fac pereche și în ceea ce privește partea profesională. De mulți ani, Răzvan a devenit manager-ul Deliei, iar lucrurile funcționează perfect.

„Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta.

Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E un bun manager, e bun în multe direcții. Uneori nu înțeleg cum ține pasul cu toate lucrurile. E exact și calculat și știe foarte multă informație. Nu există ceva să nu știe. Mi se pare fenomenal. Simțindu-i potențialul, i-am zis: hei, tu, iubire! Nu ai vrea să facem treaba asta împreună, cumva?”, mărturisea Delia.

(VEZI ȘI: DELIA MATACHE A RUPT GURA TÂRGULUI! ȚINUTA EXTRAVAGANTĂ PE CARE A PURTAT-O LA NUNTA GINEI PISTOL ȘI A LUI SMILEY)