Delia i-a comentat Andreei Bălan la o poză pe Instagram, iar fanii au început să râdă: „Trădareee”

Andreea Bălan și Delia au fost protagonistele unui dialog spontan, care a avut loc pe pagina de Instagram a fostei soții a lui George Burcea.

În acest moment, Andreea se află într-o vacanță de vis pe care o petrece lângă iubitul ei, Tiberiu Argint. Vedeta a publicat o poză în care apare în costum de baie, iar un fan a început să o complimenteze.

„Neața Andreea, ești foarte frumoasă, să nu te lași înfrântă niciodată, să mergi înainte și să scoți cântece frumoase, ca Amintirile, care are un mesai atât de frumos pentru românii care am îmbătrânit muncind înafară. Să te ajute Dumnezeu, ești frumoasă!”, a scris fanul.

La puțin timp, Delia a venit și i-a dat un răspuns internautului. Se pare că respectivul ar fi un fan și al fan al eu, iar motivul că a decis să „migreze” la o altă vedetă a amuzat-o pe artistă. Astfel, a scris la ultima postare a Andreei Bălan: „Trădareeee”.

Andreea Bălan nu-și mai expune viața personală

„Nu mai există goluri în interior. Trăiesc prezentul. Nu îmi mai fac planuri în viața personală. Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum și o trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, a spus Andreea Bălan, în emisiunea Xtra Night Show.

Pre curând nu va avea loc acea nuntă, a precizat cântăreața. „Nu există nicio nuntă în viitorul apropiat. Nu se poate legal deocamdată. Sunt tânără și depinde de persoana pe care o întâlnești. Se [poate] întâmpla să nu mă căsătoresc niciodată și să trăiesc așa foarte bine”, a mai spus solista.

