Delia Matache, OUT de la iUmor?! Antonia o înlocuiește la masa juriului show-ului de la Antena 1?!

Emisiunea iUmor a ajuns la sezonul 15, iar singurii veterani rămași sunt Delia și Cheloo. Cei doi fac parte din juriul show-ului încă de la început, însă rapperul riscă să rămână singur. Se pare că și pe Delia o bate gândul să plece de la Antena 1 și chiar și-a găsit și o înlocuitoare. Despre cine este vorba?

De-a lungul celor 15 sezoane, formula juriului de la iUmor s-a schimbat de mai multe ori. Totul a început cu Cheloo, Delia și Mihai Bendeac. Însă, după plecarea celui din urmă, mai multe personaje s-au perindat prin juriu. Costel Bojoc l-a înlocuit pe Bendeac, mai apoi au urmat Cătălin Bordea și Nelu Cortea, iar acum Cosmin Natanticu s-a alăturat la masa juraților. Însă, se pare că și locul Deliei ar putea să fie ocupat curând de altcineva.

Delia Matache, OUT de la iUmor?!

Sezonul 15 iUmor a debutat cu patru scaune la masa juraților ocupate de: Cheloo, Delia, Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea. Deși formula aceasta pare să funcționeze și să fie pe placul publicului, lucrurile s-ar putea schimba.

În ultima ediție a show-ului, într-o discuție avută în culise, Delia le-a mărturisit colegilor că intenționează să plece de la masa juraților. Mai mult, artista a făcut totul ca la carte și chiar și-a găsit și înlocuitoare. Aceasta a propus ca locul său să fie luat de buna ei prietenă, Antonia.

„Eu sunt de acord să vină Antonia. Vreau să vină în locul meu”, a spus Delia Matache.

Varianta Deliei a fost apreciată de Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea, care își doresc ca Antonia să fie noua lor colegă. Mai mult, cei doi au plusat și au spus că l-ar scoate și pe Cheloo de la masă, însă încă nu i-au găsit un înlocuitor.

„Trebuie o fată și un băiat, în locul Deliei și al lui Cheloo. Antonia ar merge în locul Deliei”, a spus Cosmin Natanticu.

„E din ce în ce mai greu la iUmor”

Deși discuția din culise pe care Delia a avut-o cu colegii săi nu a fost una tocmai serioasă, ci mai mult în spirit de glumă, în urmă cu ceva timp artista mărturisea totuși că filmările pentru iUmor sunt din ce în ce mai greu de dus. Deși îi place ceea ce face și este dornică să întâlnească noi concurenți, Delia s-a săturat să audă roast-uri.

„E din ce în ce mai greu la iUmor, iar una dintre cele mai nasoale momente e că nu mai suport roast-urile. Nu le mai suport și gata. A pus capac un băiat d-ăsta venit acolo care a făcut niște glume oribile pe seama doamnei Monica Bîrlădeanu. Și totul a culminat cu întrebarea „Vă place p**a, doamna Monica?”. Eu nu am râs. Mi s-a părut sexist, misogin, cum vrei tu.

Cei de la iUmor au tăiat momentul și pe YouTube a început lumea să mă acuze că aștept pauza, că nu mai am umor etc. Am intrat frumos pe canalul de Youtube și am întrebat de ce s-a tăiat la montaj momentul, care a fost pe de-a întregul ceva oribil”, declara Delia.