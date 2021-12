Demisie-șoc la Antena 1! A părăsit televiziunea după 15 ani

După 15 ani de muncă, Cristina Jura, cea care a condus departamentul de marketing al Antena Group, a decis să părăsească televiziunea.

Cristina Jura a venit în 2010, din agenţia de publicitate McCann Erickson, ca brand manager la Antena 1. Un an mai târziu, a preluat tot marketingul din Antena Group. În locul ei, la conducerea departamentului, va veni o persoană cu 20 de ani de experiență din trustul Pro TV.

Cristina Jura a dezvăluit faptul că va prelua afacerea familiei, care nu are nicio legătură cu mass-media: „Ca urmare a unor motive personale, am fost nevoită să preiau afacerea familiei, o mică firmă care nu are legătură cu media. Din motive care ţin de viaţa privată, aş dori să nu intru în amănunte”, a declarat Cristina Jura pentru paginademedia.ro.

Noul şef al marketingului din Antena Group va fi Dana Iordache, care a lucrat aproape 20 de ani în Pro TV. În ultimii zece ani, ea a fost Brand Manager Pro TV, Pro Cinema, MTV România şi Pro TV Internaţional.

Dana Iordache s-a angajat la Pro TV în vara lui 2004. A fost asistent de producţie, apoi a lucrat la Pro TV Internaţional până la sfârşitul lui 2007. De la începutul lui 2008, Dana Iordache a fost brand manager Pro TV, dar şi pentru Pro Cinema şi Pro TV Internaţional. Acum, mai multe departamente din Antena Group sunt conduse de oameni care au lucrat în trustul Pro TV.