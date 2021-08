Denis, decisiv pentru CFR Cluj: „Încă nu e pregătit!”

CFR Cluj a trecut de Chindia Târgovişte cu scorul de 1-0 (0-0), în „Gruia” într-o partidă din etapa a treia a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Denis Alibec (min. 52), din centrarea lui Mario Camora.

„Mie îmi place să mă uit pe clasament și să văd cinci buline verzi (n.r victorii) în dreptul meu. O să întâlnim o forță, Young Boys, și trebuie să fim perfecți pentru a le pune probleme. Va trebui să pregătim foarte bine această dublă. Mă bucur că n-am avut niciun fel de problemă în apărare. Denis Albec încă nu e pregătit. O să-l vedeți pe Denis când e pregătit și o să vă dați seama de valoarea lui. El are tot sprijinul meu, felicit conducerea clubului pentru că a reușit acest transfer. Am niște semne de întrebare, nu știu cum acest băiat, Ciprian Deac, poate să joace din trei în trei zile și să alerge atât de mult. La fel și Camora, este ceva incredibil. Aștept mai mult de la Petrila, care poate să dea mai mult, la fel și de la Costache, care poate mai mult. O să ne organizăm, cel mai important este că am câștigat”, a declarat Marius Șumudică, antrenorul principal al CFR Cluj.

În urma acestui rezultat, campioana a rămas singura echipă din Liga 1 cu punctaj maxim după trei partide. Chindia a obţinut doar un punct în acest debut de sezon.

Program etapa 3 Liga 1 sezon 2021-2022

Gaz Metan Mediaş – FC Argeș 2-2

Rapid – Farul Constanţa 0-0

FC Voluntari – „U” Craiova 1948 2-1

CFR Cluj – Chindia Târgovişte 1-0

Duminică, 1 august

ora 19:15 Universitatea Craiova – FC Botoşani

ora 21:30 UTA Arad – FCSB

Luni, 2 august

ora 18:30 Sepsi OSK – CS Mioveni

ora 21:30 Dinamo Bucureşti – Academica Clinceni