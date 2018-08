Denis Drăguș, noul puști minune al Viitorului!

Noul puști-minune al Viitorului, Denis Drăguș, a fost eroul constănțenilor în partida cu FC Voluntari, scor 2-0.

„Mă simt bine că am reuşit să marchez din nou, sper să continui tot aşa! Nu este niciun secret la mijloc. Muncesc, mă pregătesc bine şi îmi ascult antrenorul. A fost decizia dânsului să fiu rezervă azi, dar probabil că s-a gândit şi că am fost obosit după meciul de acum trei zile. Eu mă bucur că am intrat bine şi că am reuşit să marchez. Am incercat să-mi ajut echipa şi mă bucur că ne-am revenit, pentru că începusem prost sezonul. Domnul Hagi ne ţine în priză când este pe margine şi chiar dacă n-a fost acum cu noi, am pregătit alături de dânsul toată săptămâna meciul acesta împreună. Mergem la Dinamo să câştigăm cele trei puncte. Nu conteaza daca marchez sau nu, important este ca echipa să câştige”, a declarat Denis Drăguș, atacant în vârstă de 19 ani.

Intrat pe teren în partea secundă, Denis Drăguș, noua senzație a Viitorului, a stabilit scorul final în minutul 79 cu un șut din afara careului. În vârstă de 19 ani, puștiul are un început de sezon fantastic, reușind prin evoluțiile ssale să atragă atenţia mai multor echipe din ţară, dar şi de peste hotare. A marcat patru goluri în cele patru partide de Europa League, ultimul fiind marcat în înfrângerea cu Vitesse, de la Arnhem, scor 1-3, ce a consemnat şi eliminarea constănţenilor din competiţii.

„Mă bucur pentru Drăguș. Probabil că pentru el a fost un şoc că n-a fost în primul ”11”, dar i-am zis că mă bazez pe el în repriza a doua. Este un jucător de ’99, care a jucat multe meciuri şi la antrenamente nu l-am simţit aşa proaspăt. Dar a intrat în repriza a doua şi a făcut-o foarte bine”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului cu FC Voluntari.