Denisa a murit în brațele bunicii. Vestea care a îngrozit toată România

Denisa Edlișcă, o fetiță de doar 10 ani, s-a stins din viață în brațele bunicii, pe o uliță a satului Gușiței, din județul Vaslui. Medicii de pe Salvare nu au mai putut să o resusciteze. Se pare că micuța suferea de o malformație care i-a fost fatală.

Medicii de la Serviciul Medico Legal (SML) Vaslui au efectuat expertiza medico-legalã în cazul Denisei. Aceștia au descoperit că Denisa s-a simtit rău si a vomitat toată noaptea de duminică spre luni, dar nimeni nu a bănuit că micuța avea o malformație de cord. Este un caz cel putin atipic, cum rar s-a întâmplat în judetul Vaslui, pentru că, inițial, cadrele medicale care au preluat apelul, în jurul orei 14.00, au crezut că au de-a face cu un caz de gripă. Așa se face că la Gușiței a ajuns, inițial, o ambulanță cu doi paramedici, de la Huși, după care a venit o altă ambulanță, cu o asistentă specializată în primul ajutor, de la Ambulanța Huși. La 40 de minute de la apelul primit prin serviciul de urgență, a ajuns și ambulanța TIM (Terapie Intensivă Mobilă) de la Vaslui, scrie vremeanoua.ro.

Dezvăluirea cutremurătoare a bunicii

Bunica Denisei, în brațele căreia fetița a murit, a făcut dezvășuiri cutremurătoare.

“Denisa a fost abandonată de tată la nastere, iar de la 7 luni a rămas și fără mamă. O boală necruțătoare a luat-o de lângă mine. Amândouă au murit în brațele mele. Nu este durere mai mare pentru o mamă să vadă cum moare copilul ei. Acum, Dumnezeu mi-a luat și nepoțica pe care am iubit-o și am crescut-o ca pe propriul copil”, a spus bunica Denisei.

”Și fata mi-a murit în brațe!”

“Loredana, fata mea, a murit în bratele mele, la 18 ani jumate. Înainte am fost cu ea la Iași. Acolo i s-au făcut analize, apoi au operat-o. Când au venit rezultatele de la București, doctorii de la Iași ne-au zis că putem sã mergem oriunde cu ea, că niciun doctor nu mai are ce să-i facă, pentru că are cancer la gât. Când ne-am întors la Huși, domnul doctor care a luat cazul mi-a luat banii si mi-a spus că fata mi se îndreaptă. Mi-a spus să revin peste o săptămânã. Când m-am întors, fata mi-a murit în brațe. Acum, mi-a murit și nepoata. De ce, Doamne, mă pedepsești atât de greu, cu asemenea blestem?”, spune bunica fetei.