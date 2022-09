Denisa Filcea, noi declarații despre scandalul cu fotografa din Ucraina: „Am alunecat prea ușor în capcana…”

Denisa Filcea a povestit în urmă cu câteva zile pentru CANCAN.RO faptul că, după scandalul cu fotografa din Ucraina conturile sale de socializare au fost închise. Se pare că astăzi soția lui Flick a reușit să le recupereze, iar cu această ocazie a ținut să le spună celor care o urmăresc ce a învățat din această experiență nefericită pe care a trăit-o.

Denisa Filcea a revenit în mediul online, după o pauză de câteva zile. Partenera lui Flick ne declara într-un interviu recent că femeia cu care este în „discuții” a avut legătură cu închiderea paginii de socializare.

Situația se pare că s-a rezolvat, însă partenera lui Flick a fost luată prin surprindere de mesajele și comentariile care au curs în aceste zile în ceea ce privește scandalul în care a fost implicată. Astfel a decis să vorbească pentru ultima dată despre acest subiect.

„S-a comentat si s-a presupus ca mi-am suspendat contul de Instagram.

S-a incercat o preluare. Din fericire a esuat. Am reusit sa imi recapat accesul la cont.

Mi-as fi dorit ca cei care au lansat aceste zvonuri sau cei care le-au crezut sa se intrebe de ce doar contul de Instagram?

Nu sunt multe de spus. Până acum ceva vreme eram Denisa. O tânără muncitoare, ambițioasă, cu rezultate foarte bune pentru vârsta și perioada în care am reușit să am deja o carieră și să pun bazele unei afaceri de succes, la mine acasă, la Oradea.

Încă nu știm cum să alegem, să construim sau să forțăm dragostea. Este ea cea care ne alege pe noi.

Ca “victima” a ei, am devenit, nu de mult, soția unui om mai puțin anonim. Fapt care a adus și asupra mea un val de notorietate pe care l-am gestionat învățând din mers să mă adaptez unor situații noi. Încă învăț. Încă mă adaptez.”, o parte din mesajul Denisei.

Denisa Filcea: „Am alunecat prea ușor în capcana de a mă descărca”

În continuare, Denisa a mărturisit că s-a grăbit în momentul în care a decis să vorbească despre ce i s-a întâmplat. Ca o concluzie, aceasta a ținut să le mai spună celor care o urmăresc faptul că este împăcată pentru că ea știe care este adevărul, contrar celor spuse de alte persoane.

„Am alunecat prea ușor în capcana de a mă descărca sau de a mă apăra și discuția a devenit una despre bani, imagini și statut când, de fapt, era despre principii, despre coloană vertebrală și despre disperarea unei tinere mame că nu o să aibă aminitiri din ziua botezului fiicei ei.

Am greșit! M-am grăbit să alerg pe o gheață prea subțire, fără să îmi dau timp să evaluez dacă mă va putea susține.

Am greșit! Am uitat că nu e despre material, am uitat că nu mai sunt doar Denisa care povestește cu familia sau cu o mână de prieteni apropiați și că vorbele mele de acum pot crea valuri care să provoace daune sau stricăciuni nedorite.

Ne-am creștinat fetița și îmi doresc ca ăsta să fie singurul moment real care contează azi sau pe care o să ni-l amintim peste o vreme. Fericirea și liniștea familiei mele contează cel mai mult, și la fel și respectul fată de comunitatea și colaboratorii mei, motiv pentru care vreau să stau departe de tot ce înseamnă situația actuală.

Eu dorm împăcată pentru că îmi cunosc adevărul!

Vă mulțumesc tuturor! Am primit câte o lecție valoroasă de la fiecare dintre voi. Încă învăț. Încă mă adaptez.

Cu bune și cu mai puțin bune, tolerantă sau mai aprigă, a voastră, om, Denisa”, a fost mesajul șatenei.