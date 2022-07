Denisa Filcea a fost criticată pe internet, după ce a devenit mămică: ”Nu mai speriați femeile care încă nu au trăit această experiență”

Denisa Filcea (25 de ani) și Andrei Sebastian Filcea (39 de ani), cunoscut drept „Flick Domnul Rimă”, au devenit, recent, părinți. Pe internet, însă, tânăra a fost criticată, după ce a mărturisit că i s-au părut ușoare primele săptămâni alături de bebeluș.

Pe rețelele de socializare, Denisa Filcea a postat un mesaj prin care explică ce s-a întâmplat, recent, după ce a devenit mămică pentru prima oară. Soția lui Andrei Filcea mărturisește că primele săptămâni de când a devenit mamă nu au fost extrem de grele. Mai mult decât atât, aceasta susține că este o perioadă magică și nu i se pare greu să se trezească de câteva ori peste noapte pentru a-și hrăni fetița.

Ce reacție a avut Denisa Filcea, după ce o mămică a crticat-o pe internet

În acest sens, pe rețelele de socializare, Denisa Filcea a explicat prin ce experiență a trecut în primele săptămâni după ce a devenit mămică pentru prima oară.

”M-a certat o femeie, proaspătă “mămică”, printr-un comentariu pe canalul meu de YouTube, că ceea ce povesteam despre experiența noastră în calitate de părinți nu este real și că, de fapt, primele săptămâni cu un nou născut sunt grele (motivele ei ar fi: alăptatul și nopțile nedormite). NU, nu mi se pare greu să mă trezesc de două sau trei ori pe noapte să-mi hrănesc fetița și să mă joc cu ea până adoarme la loc sau pur și simplu să o țin în brațe pentru că așa își dorește ea. ADOR! Și am fost binecuvântată cu o fetiță foarte cuminte. Probabil faptul că am fost liniștită pe perioada sarcinii și faptul că este liniște în familia noastră se regăsește și în starea ei de spirit. NU, nu mi se pare greu să o alăptez, din contră, este ceva magic, un sentiment pe care nu îl pot descrie în cuvinte, un sentiment care îmi umple sufletul de bucurie amestecată cu magie. NU mi se pare greu să am grijă, indiferent ce presupune, de un suflet pe care eu l-am vrut în viața mea.

Copiii nu cer să se nască, noi alegem să îi aducem pe lume și cred că ar trebui să ne bucurăm și să fim recunoscători până la Dumnezeu pentru binecuvântarea primită și să încetăm să ne plângem de tot ce înseamnă asta. Îmi pare rău dacă sunt mămici care simt că nu mai pot, însă alegerea bărbatului potrivit în rol de tată pentru copiii noștri este un pas extrem de important! Nu doar pentru ajutorul propriu-zis, dar mai ales pentru cel psihic. Cred că e momentul în 2022 să fim atât de evoluate încât doar să ne bucurăm de tot ce presupune a fi mamă și a aduce pe lume un suflet, fără să dramatizăm și să ne plângem, știam ce urmează, nu? Nu mai speriați femeile care încă nu au trăit această experiență, simplul fapt că unora vă este greu nu înseamnă că este realmente ceva greu. Simplul fapt că nu reușiți (unele) să vă focusați pe fericire și să ieșiți din zona de victimă sau falsă eroină nu înseamnă că toată lumea gândește la fel. Nu am să dramatizez ce trăiesc doar pentru a atrage atenția și a câștiga empatia falsă a unor persoane. NU, nu-mi este greu să fiu mamă. Am ceea ce mi-am dorit. Este magic!’’, este mesajul scris de Denisa Filcea pe Facebook.

sursă foto: Instagram