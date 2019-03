Derby pentru primul loc al play-out-ului în Copou!

Derby-ul acestui început de play-out se va disputa astăzi de la ora 17:30 în Copou între Poli Iași și Gaz Metan Mediaș.

Miza celor trei puncte este uriașă, echipa care va câștiga acest meci urmând a urca pe primul loc al clasamentului.

„Avem un moral bun și suntem încrezători că putem obţine prima victorie acasă din play-out. După succesul din etapa trecută, de la Călăraşi, avem încredere, entuziasm. Jucătorii s-au aşezat din punct de vedere mental, au înţeles că am început un nou campionat, pe care vrem să-l câştigăm. Nu vreau să fie presiune, vreau ambiţie. Calitate avem. Pauza ne-a prins bine. Aveam oameni crispaţi, dezamăgiţi, le-am ridicat moralul prin acţiuni, pentru că vorbele se duceau în zid. Am îmbinat utilul cu plăcutul. Am avut discuţii cu Consiliul Director. Cea mai bună soluţie este să folosesc tot lotul. Va fi o selecţie permanentă, dau un fel de teză. Chiar dacă sunt la final de contract, dacă un jucător joacă la capacitate maximă, mă voi baza pe el. Nu am primit nicio garanţie că situaţia financiară va fi bună în viitor ori că lucrurile la baza materială se vor îmbunătăţi. Ne trebuie bani. Trebuie să mişcăm căruţa! Trebuie să punem toţi umărul”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Poli Iași.

Partida din Copou dintre Poli Iași și Gaz Metan Mediaș, meci contând pentru runda a III-a a play-out-ului Ligii I va avea loc astăzi de la ora 17:30 și va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Echipe probabile Poli Iași- Gaz Metan Mediaș:

Poli: Miño – Rus, Gardoş, Frăsinescu, Sin – Mihalache – Sanoh, Nascimento, Cioinac, Burlacu – Enoh.

Gaz Metan: Pleşca – V. Creţu, André Micael, Larie, Buşu – Fofana, L. Aurelio – Olaru, Caiado, Chamed – Rondon.