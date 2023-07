Destinații de vacanță răcoroase din România ca să eviți temperaturile toride de afară

Suntem la apogeul temperaturilor din această vară, iar în multe zone ale țării termometrul a trecut și de 40 de grade Celsius. Și cum această perioadă coincide cu cea în care mulți români au concediu, nu ar fi o idee rea să mergi într-un concediu într-o zonă mai răcoroasă.

Din fericire, în țara noastră sunt mai multe zone de deal și munte în care te poți bucura de temperaturi considerabil mai scăzute față de cele în care au fost anunțate coduri portocalii sau roșii de caniculă. Maramureș, zona Bran – Moieciu și Bucovina sunt doar trei dintre soluțiile pe care le ai la îndemână pentru un concediu în România. Iar acestea sunt și trei dintre cele mai frumoase zone din țara noastră.

Maramureș, o destinație ideală pe tot parcursul anului

Maramureș este una dintre cele mai frumoase regiuni din țara noastră. Un loc în care vei găsi numeroase peisaje mirifice, preparate gustoase și tradiții vechi de sute de ani. Dacă ajungi vara, poți face o excursie cu celebrul tren Mocănița, pe Valea Vaserului. Pe o cale ferată îngustă vei simți practic cum te întorci în urmă cu câteva decenii bune, având în vedere că lucrările au fost finalizate în 1961. Dar în regiune poți vizita și alte locuri spectaculoase, inclusiv Cimitirul Vesel de la Săpânța, o mare atracție turistică din această regiune, fiind cunoscut la nivel mondial.

Zona Bran – Moieciu, de la Dracula la „Austria României”

Nu doar Maramureș este o destinație potrivită pe toată durata anului. Zona Bran – Moieciu atrage turiști din toate colțurile țării din două motive. Moieciu este considerată „Austria României” prin prisma peisajelor spectaculoase. Sunt o mulțime de pensiuni la care poți să te cazezi, cu prețuri pentru toate buzunarele. Aici poți face drumeții montane și plimbări cu ATV-ul. În ce privește Bran, este cunoscut în toată lumea deoarece aici se află castelul lui Dracula. Potrivit legendei, acesta e locul în care a locuit fiorosul conte. Legenda lui Dracula este cunoscută în toată lumea, iar turiștii care vizitează castelul sunt atrași și de peste cele 100 de filme apărute până acum, care au avut în distribuție actori ca Luke Evans, Christopher Lee, Gerard Butler și Gary Oldman. Sunt și câteva zeci de jocuri video despre acest conte, ca Dracula Origins, Dracula’s Legacy, Fury of Dracula și The Sinking City. Iar dacă ești interesat de jocuri slot, sunt șanse bune să fi auzit de câteva producții de succes: Dracula (Stakelogic), Universal Monsters Dracula (NetEnt), Million Dracula 2 (RedRake) și Brides of Dracula (Hold & Win). Cazinourile online de top vor să le ofere utilizatorilor și conținut cu specific local, astfel că nu e de mirare că sloturile despre Dracula au intrat în topul preferințelor clienților din țara noastră.

Bucovina, un loc în care tradițiile sunt respectate

România are numeroase zone care ne oferă peisaje mirifice, iar Bucovina face parte din această categorie. E o destinație ideal de vizitat vara, când poți admira dealurile și munții din zonă. Departe de agitația urbană, aici vei redescoperi ce înseamnă viața simplă. Opțiunile de cazare sunt variate și poți sta și într-o casă veche de peste o sută de ani. Turiștii fac un tur al mănăstirilor din zonă, aici se află și Mocănița Huțulca, iar printre muzeele care se remarcă sunt cel al Satului Bucovinean și cel al Oului. Pentru a vizita localități în care se respectă tradiții vechi, e bine să ajungi în Ciocănești și Broșteni. Dacă preferi o zonă mai urbană, Vatra Dornei este o soluție foarte bună.