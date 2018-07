Doi paznici au fost găsiți fără suflare, pe 16 iulie, pe Bulevardul Timișoara. La scurt timp, două persoane au fost reținute, fiind suspecte. (Promotiile zilei la monitoare) Ulterior, acestea au fost eliberate, dar puse sub control judiciar.

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a aflat detalii uluitoare despre cei doi suspecți, dar și despre cursul anchetei.

Cei doi, din Vaslui, au fost testați și cu detectorul de minciuni. Unul dintre ei a picat testul. Anchetatorii cred că doar unul ar fi comis crima, iar celaălalt a fost doar martor. Cert este însă că niciunul dintre ei nu recunoaște.

Vasluienii au fost suspectați și de o crimă în Germania, de altfel, de aici a plecat reținerea lor. Procurorii de la Parchet au aflat însă că în Germania nu a avut loc nicio crimă ci, de fapt, un muncitor a decedat în accident de muncă.

Sursele CANCAN.RO mai spun că suspecții sunt de o statură impresionantă, însă stau mai prost la celălalt capitol. Ei nu ar fi știut ce înseamnă avocat din oficiu.

La autopsiile celor doi muncitori nu s-au găsit urme de lovire sau înțepături. Moartea a survenit prin cădere, de la mare înălțime.

Filmul evenimentelor

Polițiștii au fost sesizați luni dimineață, prin intermediul unui apel la 112, că doi oameni zac fără suflare pe Bulevardul Timișoara. La fața locului s-au deplasat mai multe forțe. La etajul doi al clădirii a fost găsit un corp, înfășurat într-o folie de plastic. Ulterior, a fost descoperit un alt cadavru, tot înfășurat în folii de plastic.

„În această dimineață (luni, n.r.), în jurul orei 09.45, pe bulevardul Timișoara au fost găsiți doi bărbați decedați. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Omoruri împreună cu procurorul de supraveghere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Cei doi bărbați decedați au fost identificați, unul fiind în vârstă de 52 de ani, iar celălalt în vârstă de 65 de ani. În această cauză cercetările sunt desfașurate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu Serviciul Omoruri”, au informat reprezentanții Poliției Capitalei.

Ce spun rudele victimelor

Una dintre rudele victimelor a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Fiica unuia dintre paznicii uciși susţine că în urmă cu un an, un alt paznic ar fi murit în acelaşi loc, în condiţii necunoscute. ”Nu au mai venit acasă. Noi a trebuit să sunăm firma, să aflăm dacă știu ceva de ei. Pe mine nu m-a chemat nimeni aici, am venit singuri. Nu știm nimic. Deci a mai fost un mort și l-au găsit după un an de zile. Niște drogați l-au găsit atunci. Au intrat aseară și nu au mai ieșit. La 19.15, aseară. Nu ne-au dat nicio explicație. Polițiștii nu ne-au zis nimic pentru că nu au voie. Au mai fost nereguli aici”, a spus aceasta.