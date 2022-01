Detalii șocante în cazul polițistului care a ucis-o pe Raisa pe trecerea de pietoni. Ce a spus bărbatul când a sunat la 112

Au apărut detalii noi în cazul polițistului care a ucis o fetiță de 13 ani pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei. Ce i-a spus operatorului 112, în momentul în care a apelat numărul de urgență?

În urmă cu o zi au apărut stenogramele dintre polițist și operator, iar, potrivit acestora, polițistul Constantin Popescu anunțase la 112 o singură victimă, în condițiile în care pe trecerea de pietoni se aflau două fetițe. Prietena Raisei fusese și ea lovită și zăcea la câțiva metri de mașina de poliție. Fetița în vârstă de 11 ani, care se afla cu Raisa pe trecerea de pietoni, a ajuns la spital. Rezultatele pentru AlcoolTest și DrugTest ale polițistului au ieșit negative.

Mai întâi a fost făcut un apel la 112 chiar de către șofer. Apoi, timp de 13 minute, numărul 112 a fost apelat de opt ori, conform datelor Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).

Discuția dintre șoferul care a lovit mortal o fetiță pe trecerea de pietoni și operatorul 112:

Operator STS: 112, ce urgență aveți?

Polițist: Sunt agent de poliție Popescu Constantin. Am lovit pe cineva mortal, cred!

Operator STS: Pieton?

Polițist: Da

Operator STS: Unde vă aflați?

Polițist: Laminorului

Operator STS: Stradă?

Polițist: Laminorului

Operator STS: Așa se numește strada?

Polițist: Da, Laminorului!

Operator STS: Laminorului 31 ca punct de reper?

Polițist: 51, 51, 51! Laminorului 51

Operator STS: Laminorului 51. O clipă!

Apoi, convorbirea este redirecționată către dispecerul ISU.

Dispecer ISU: Pompierii, SMURD. Ce urgență e?

Polițist: Agent de poliție Popescu. Am lovit mortal pe cineva pe trecerea de pietoni!

Dispecer ISU: Dumneavoastră?

Polițist: Da, da, da

Dispecer ISU: Respiră, e conștientă?

Polițist: Nu, nu, nu! E… Nu!

Dispecer ISU: Laminorului 51?

Polițist: Da

Dispecer ISU: Vin echipajele. Vorbiți cu poliția rutieră.

Bărbatul discută, apoi, cu Brigada Rutieră.

Polițist: Bună ziua. Agent de poliție Popescu. Am lovit mortal pe cineva pe trecerea de pietoni!

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: Erai în timpul serviciului?

Polițist: Da, da, da!

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: Echipaj de poliție?

Polițist: Da, da, da!

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: Pfoau! Am înțeles. Ce vreau să te întreb?

Polițist: Puneți mașina aici! Puneți mașina aici! Ce anume?

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: Erai în misiune?

Polițist: Da

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: Am înțeles. Poți să-mi dai numărul de înmatriculare al echipajului?

Polițist: MAI 49987

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: MAI 49987?

Polițist: Da

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: De la ce secție?

Polițist: 5

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: Secția 5… Am înțeles. Bine. Să nu muți echipajul. Vine Rutiera acolo.

Conform observatornews.ro, bărbatul sună a doua oară la 112.

OPERATOR STS: 112, ce urgență aveți?

Polițist: Laminorului! Am mai sunat o dată. Vă rog, urgentați ambulanța pe Laminorului 51.

OPERATOR STS: Sigur. Ați sunat acum 4 minute. SMURD-ul e pe drum

Polițist: O clipă! (ȚIPĂ LA OAMENII DE PE STRADĂ) Nu am voie să o mut de aici

TATĂL FETIȚEI, PE FUNDAL: E fetița mea!

Polițist: Nu am voie s-o mut!

INTRĂ DISPECERATUL POLIȚIEI

DISPECER POLIȚIA RUTIERĂ: Bună ziua, poliția, spuneți vă rog!

Polițist: Vă rog urgentați…

INTRĂ DISPECERATUL ISU

DISPECER ISU: S-au trimis echipaje, s-au trimis ambulanțe

Polițist: Da!

DISPECER ISU: Dacă aveți mai multe detalii să ne spuneți ce s-a întâmplat!

Polițist: Am lovit. Am lovit-o pe trecerea de pietoni! Am lovit-o, mi-a sărit în față! (ȚIPĂ LA OAMENII DE PE STRADĂ) Nu am voie s-o mut de aici!

TATĂL FETIȚEI, PE FUNDAL: E fetița mea, ești nebun la cap?

Polițist: Nu am voie s-o mut de aici! Vă rog, urgentați

DISPECER ISU: Am trimis acolo echipajele. Dacă aveți mai multe detalii să ne dați! Un copil sau două sunt?

Polițist: Un copil, un copil!

DISPECER ISU: Deci un singur copil, da?

Polițist: Are, da. Da, acum sunt cu ambulanțele la telefon

DISPECER ISU: Am trimis deja echipajele.

Polițist: Vă rog!

DISPECER ISU: Sunt deja în drum către dumneavoastră.

Polițist: Ce să-i fac, ce să-i fac? E plină de sânge. A pierdut foarte mult sânge. Ce să-i fac, spuneți-mi ce să-i fac?

DISPECER ISU: S-o puneți jos acolo, să nu se miște, să nu stea pe spate.

Polițist: Pe stânga. Pe partea stângă?

DISPECER ISU: Da, să se miște cât mai puțin!

Polițist: Să se miște cât mai puțin, dar să trimiteți pe cineva, vă rog!

DISPECER ISU: Da, am trimis două echipaje, da!

Polițist: Vă rog, vă rog!

DISPECER ISU: La revedere!

O fetiță de 13 ani a fost omorâtă, pe trecerea de pietoni, de polițist

Accidentul s-a petrecut în Sectorul 1. Mama fetiței de 11 ani care a supraviețuit accidentului a declarat că cele două copile au grăbit pasul, în momentul în care au văzut mașina polițistului, care se apropia în viteză. Însă șoferul nu a frânat, ci le-a lovit în plin. Polițistul care a ucis-o pe Raisa, pe o trecere de pietoni din București, are 27 de ani și lucra ca agent încă din anul 2017. Acesta obţinuse permisul de conducere în România în 2012, dar și l-a preschimbat în 2016 în Marea Britanie, fiind valabil pe bază de reciprocitate cu Uniunea Europeană, a informat, vineri, Biroul de presă al Poliţiei Capitalei.

Sursă foto: captură video