Dezvăluire incredibilă a lui Enache: „Ne-au refuzat jucători pentru că Botoșaniul e un oraș mic și nu avem Mall!”

Costel Enache, antrenorul principal al formaţiei FC Botoșani, a recunsocut că este un risc mare pe care şi l-a asumat de a avea atât de mulţi jucători străini în vestiar.

În acest sezon FC Botoşani are în lot numai puţin de opt „stranieri”, iar Enache a recunsocut că mulţi dintre ei au ajuns să fie aduşi deoarece fotbaliştii români cereau contracte mult prea mari pe care clubul nu le putea plăti.

Costel Enache a dezvăluit că a făcut la finalul sezonului trecut o listă de jucători pe care intenţiona să-i aducă numai niciunul dintre aceştia nu a mai ajuns. Principalul formaţiei locale a spus că s-a încercat aducerea mai multor jucători români numai că pretenţiile financiare ale acestora erau cu mult mai mari faţă de oferta clubului. Ulterior, s-a apelat şi la străini dar unii au refuzat din start Botoşaniul pentru că este un oraş prea mic şi nu are „mall!”.

„Am văzut în vară sute de jucători, am discutat cu foarte mulţi jucători români pe care îi cunoaştem, ştiam cu ce ne-ar putea ajuta. Nu am putut să le asigurăm salariile pe care le-au cerut. Am încercat să luăm jucători de la echipe clasate mai bine ca noi sau măcar din zona noastră. Am evitat să luăm jucători peste 28 de ani, am încercat să luăm jucători care au jucat în ultima perioadă şi care nu vin cu obiective negative. Am vrut să creştem puţin mentalitatea grupului. Ni se făcea părul aşa când auzeam nivelul salarial pe care îl vor. E aproape imposibil. Am luat jucătorii care s-au încadrat în planul tarifar, pe profilul construit și jucători care acceptă să vină într-un oraş fără mall. Nu unul, mulţi din jucători au refuzat pe otiv că nu au ce face în Botoşani. S-au gândit că nu au mall, au întrebat unde e primul aeroport, care e distanţa până la Iaşi, cum e drumul… Nu pot să cred că jucătorii ăia ne-ar fi putut ajuta. Am căutat să ieşim şi noi un pic în evidenţă. Nu ştiu dacă e foarte bine dar am avut un plan şi sunt convins că planul ăsta va ajunge la un capăt pozitiv”, a declarat Costel Enache.

În ciuda faptului că echipa sa tocmai a ratat prmul obiectiv al sezonului, fiind eliminată prematur din Cupa României după ce ediţia trecută ajunsese în semifinalele competiţiei, Enache s-a arătat convins de faptul că va reuşi să aibă rezultae cu FC Botoşani în acest sezon al Ligii I. „Nu se poate să nu reuşeşti cu asemenea lot. E imposibil, e o chestie de timp!”, a conchis Costel Enache.

Următorul meci al FC Botoşani în Liga I va avea loc sâmbătă de la ora 19:15, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look, duelul urmând a conta pentru runda a X-a a campionatului.