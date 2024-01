Dezvăluiri bombă despre patronul UNTOLD, Bogdan Buta, și secretele din toaleta lui aurie: ”Nespusul se va spune pe șleau. VEȚI FI ȘOCAȚI!”

Dezvăluiri bombă despre patronul UNTOLD, Bogdan Buta, sunt anunțate de jurnalistul Liviu Alexa. Aceasta notează faptul că, luni, 29 ianuarie, ora 20:00, live pe NCN TV, ”Nespusul se va spune pe șleau, VEȚI FI SOCAȚI!” (DETALII AICI!)

Potrivit cunoscutului jurnalist, se preconizează ”scandalul cel mai tare din istoria României”! Liviu Alexa vine, așadar, să detoneze bomba în piață cu privire la Bogdan Buta și băiețeii din toaleta aurie a patronului UNTOLD! Imaginile de mai jos sunt doar ”vârful aisbergului”. Ceea ce ni se promite este însă MULT MAI TARE!

Povestea a început în 2015

Numele lui Bogdan Buta a fost pomenit de presa din Cluj și în alte episoade controversate. Acesta a devenit „tăticul” centrului distracției de la Cluj-Napoca, după ce a fondat festivalul Untold. Patronul originar din Blaj și-a făcut intrarea în lumea festivalurilor în anul 2015, când a fost organizat primul eveniment de acest tip. În cele 4 zile de festival, nu mai puțin de 240.000 de persoane au venit la Cluj Arena pentru a lua parte la distracție. Tot în 2015, a obținut 2 premii – Best Major Festival și Brand of The Year. Tinerii și, în special, adolescenții care calcă pragul festivalului, sunt însă expuși în fața anumitor riscuri. Deși ar exista suficiente forțe de ordine la evenimentul clujean, ar fi strecurate și vândute droguri printre participanți.

Vezi și ŢI SE RUPE SUFLETUL! CE S-A ÎNTÂMPLAT LA UNTOLD, ÎN TIMP CE INNA CÂNTA PE SCENĂ

Bogdan Buta și legătura cu primarul Emil Boc

Tot presa clujeană a scos la suprafață un alt detaliu legat de Bogdan Buta, tânărul care a pus orașul din Ardeal pe harta distracției. Mai cu seamă, ar avea o legătură strânsă cu Emil Boc, primarul Clujului. De altfel, în vara anului trecut, în presă au apărut imagini controversate cu patronul festivalului. La acea vreme, NCN România a publicat un videoclip în care bărbatul apare în timp ce dansează și, pentru câteva momente, „îngheață” – rămâne în picioare, drept, cu ochii închiși. Conform Ziar de Cluj, Buta ar consuma „energizante”, iar în urmă cu mai mulți ani a ajuns în atenția DIICOT.