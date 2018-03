Dezvăluiri despre viața pe care a avut-o Ileana Ciuculete. O vecină a regretatei artiste a rupt tăcerea. “Era o…”

Cezara Filimon si Ileana Ciuculete s-au cunoscut in urma cu 14 ani, cand prima s-a mutat pe aceeasi strada cu regretata artista, la doua case distanta. Vecine fiind, cele doua s-au imprietenit rapid. Le unea dragostea pentru flori si copii, dar si cea pentru oameni, familie si viata tihnita.

Ultima oara, cele doua au vorbit inainte de accelerarea bolii Ilenei Ciuculete si, in ciuda prieteniei care le-a legat, nici Cezara Filimon nu a stiut cand artista a fost internata in spital, iar despre moartea cantaretei a aflat odata cu toata lumea.

“Era o placere sa ma duc la ea, rar venea si ea la mine. Am fost vecine si prietene 14 ani. Ilenus ingrijea florile, ii placeau foarte mult si iubea copiii. O iubea pe fiica mea si ne zicea amandurora ‘Zanica’, ne alinta.

Locuiesc la doua porti de ea. Am aflat de vestea mortii ei de la mama. M-a sunat si mi-a spus, iar mie nu imi venea sa cred. I-am spus: ‘Hai, mama, nu mai crede toate prostiile’.

Vreau sa stie ca de cate ori merg acasa si trec pe langa casa in care ea a investit foarte mult, timp si suflet, trec de cateva ori pe zi. Imi place sa cred ca este intr-o pauza vocala, de nu ma mai suna… nu pot sa cred ca nu a avut puterea sa ma lase sa o vad pe patul de spital.

Am sunat-o de 8 martie (cu 6 zile inainte de moartea Ilenei Ciuculete) dar Cornel mi-a spus ca nu vorbeste, ca e in pauza vocala. Nu mi-am imaginat ca pauza ei vocala va tine pentru mine o eternitate. Imi pare tare rau, prietena draga, te iubesc!”, isi aminteste Cezara, prietena Ilenei Ciuculete, anunta wowbiz.ro.

Ileana Ciuculete, visată de propria vecină

Cezara Filimon era apropiata de Ileana Ciuculete si spunea ca ii facea mare placere sa mearga in vizita in casa artistei, unde Cornel Gales le trata ca pe doua printese. Vecina cantaretei Ileana Ciuculete face dezvaluiri nestiute si spune ca in timpul acestei prietenii, artista i-a marturisit ca vrea sa isi vanda vila, iar ea ar fi vrut sa cumpere imobilul respectiv.

“Ii vedeam pe ei doi, pe Cornel si pe ea, doi prieteni, doua suflete pereche. Pentru mine era o placere si ma simteam extaordinar de bine in prezenta lor. Si eu, si familia mea. Simteam doar bucurie, dragoste si respect. Ei intre ei si ei altora daruind.

Consider ca i-a fost Cornel si prieten si frate si sora, si impresar si jumatatea ei. Cel putin mie asta mi-au demonstrat, ca s-au iubit si s-au respectat si au avut o casnicie frumoasa. Pentru mine Ileana si Cornel sunt ca si fratii mei, fac parte ca din familia mea, sunt niste oameni minunati.

Mie si fiicei mele ea ne spunea Zanica (n.r.: apelativ pe care artista il folosea cand se adresa persoanelor dragi).

Am visat-o, da, dar mi s-a mai intamplat un lucru greu de explicat. La parastasul de 40 de zile i-am simtit prezenta. Am simtit-o acolo unde a avut loc parastasul. Mi s-a aratat imbracata in costum popular.

Oricum, Ilenus, eu asa ii ziceam, Ilenusul meu e undeva unde nu pot sa ii urez decat sedere placuta. O iubesc! Pentru mine nu este dusa definitiv, o port in suflet”, a declarat Cezara Filimon.