Diagnosticul dureros al medicilor în cazul Andreei Esca, de la Pro Tv. Prezentatoarea știrilor are această boală din copilărie

Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio prezentare. De mai bine de 20 de ani se află la pupitrul Știrilor Pro TV și are o mulțime de fani. Românii o văd aproape în fiecare seară la televizor, însă puțini sunt cei care știu că știrista suferă de o afecțiune medicală încă din copilărie. Vedeta are însă grijă să ascundă asta de fiecare dată când apare pe micile ecrane.

În urmă cu ani de zile, în vremea copilăriei, Andreea Esca a primit din partea medicilor un diagnostic la care nimeni nu se aștepta, mai ales mama ei. De când a intrat în lumea televiziunii, vedeta și-a ascuns afecțiunea medicală. Însă, anul trecut, știrista oferea un indiciu despre boala pe care o are.

„M-a însoțit toată viața”

La începutul anului trecut, Andreea Esca posta în mediul online o fotografie ce lua prin surprindere pe toată lumea. Vedeta apărea purtând ochelari de vedere. Fanii acesteia au fost surprinși să o vadă în această ipostază, având în vedere că pe micile ecrane Andreea Esca nu a apărut în această ipostază.

Ulterior, a dezvăluit că încă din copilărie suferă de miopie. Mai mult, Andreea Esca a mărturisit că atunci când era în școala generală adora ochelarii, spre deosebire de mama ei. Așa că a mițit-o pe aceasta că nu vede prea bine doar pentru a convinge-o să îi cumpere o pereche de ochelari cu rame roz. La scurt timp după mica miciună, vedeta a fost diagnosticată cu miopie.

Așa că Andreea Esca poartă de ani de zile ochelari de vedere, însă atunci când apare pe micile ecrane înlocuiește ramele cu lentile pentru ca „nimic să nu stea” între ea și telespectatorii săi.

„Mamei mele nu i-au plăcut niciodată ochelarii. Eu, în schimb, când eram în gimnaziu, am reușit să o conving că nu vad bine la tablă doar ca să-mi ia niște ochelari cu rame roz???. Între timp am descoperit și o mică miopie care m-a însoțit toată viața. Si am rămas fan ochelari:) chiar dacă la jurnal port lentile de contact, ca să nu stea nimic intre noi:)”, declara Andreea Esca.

Lucrul neștiut despre Andreea Esca

De asemenea, recent, Andreea Esca dezvăluia ca nu s-a pensat niciodată. Vedeta nu și-a stilizat sprâncenele până la această vârstă ținând cont de sfatul pe care bunica ei i l-a dat în vremea adolescenței.

Femeia a sfătuit-o să nu apeleze la această practică pentru că își va strica forma sprâncenelor, iar Andreea Esca a ținut cont. Chiar dacă lucrează de ani de zile în televiziune, vedeta nu a lăsat pe nimeni să se atingă de sprâncenele ei.

„Nu mă pensez pentru că bunica mea, când eram adolescentă, îmi spunea tot timpul să nu mă pensez pentru că o să mi se strice forma și sprâncenele sunt frumoase așa. Eu o iubeam foarte mult și țineam la sfaturile ei, astfel încât nu a fost nimeni în stare să mă convingă să mă pensez. Uite că acum au revenit la modă. În sfârșit, sunt la modă. Ce făceam dacă nu mai aveam sprâncene? Se poartă acum mari, rebele, în toate sensurile”, a declarat Andreea Esca, potrivit ego.ro.