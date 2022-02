Dialogul amuzant dintre Carmen Brumă şi Vlad, după ce băieţelul a auzit că mama lui îşi pregăteşte silueta pentru vară. Replica lui a lăsat-o fără cuvinte

Carmen Brumă formează un cuplu cu Mircea Badea de foarte mulţi ani, iar împreună au un băieţel pe nume Vlad. Cei trei formează o familie fericită, iar cel mic își pune, ori de câte ori are ocazia, părinții în difilcultate.

Cel mai recent episod s-a întâmplat în mașină, în timp ce mama sa făcea un video în care le explica femeilor care își doresc să arate bine că mai sunt 102 de zile până la vară. Dialogul dintre Carmen și Vlad e de-a dreptul hilar:

”102 de zile până la vară, așa că este cazul să ne apucăm și să ne pregătim supersiluetele. Da mami, ne pregătim supersiluetele pentru plajă! Nu ați mai auzit continuarea, Vald zice: și eu? Și eu trebuie să pregătesc supersilueta? Nu mami, tu ai deja o supersiluetă! Nu mai e nevoie să pregătești nimic. Nici eu? Mulțumesc!”, a spus Carmen Brumă într-un video postat pe Instastory.

”Am avut multe etape în viața mea de mamă”

”Am avut multe etape în viața mea de mamă. Am fost la început o mamă extrem de panicoasă, o panică pe care am reușit că o temperez cu foarte multă informație. Lucrurile au stat complet invers, cu cât citeam mai mult, cu atât deveneam mai panicoasă. Am avut o perioadă de panică maximă. După care am început să mă relaxez, dar niciodată excesiv. N-am fost niciodată o mamă foarte relaxată și stăpână pe situație. Acum cred că sunt o mamă care s-a mai maturizat, care a căpătat experiență și care a învățat și a acceptat faptul că și din căzături copilul învață”, a declarat Carmen Brumă.

Cât costă un abonament de la Carmen Brumă

Carmen Brumă le oferă doamnelor și domnișoarelor o gamă variată de programe de nutriție și sport. Pe rețelele de socializare, iubita lui Mircea Badea este foarte urmărită, iar aceasta le oferă internauților recomandări în aceste arii – fie că este vorba despre ce alimente să mănânce într-o zi sau ce exerciții fizice să facă. Pe site-ul oficial, Carmen Brumă le oferă clientelor anumite pachete pentru slăbit, la prețuri accesibile.

De exemplu, „Dietă & Antrenamente. Abdomenul de urgență by Carmen Brumă” poate fi comandat la prețul de 43 de lei. De asemenea, pachetul „Suplă & Sănătoasă în post by Carmen Brumă”, un program online de slăbit pentru perioadele de post, costă 36 de lei.

Pe de altă parte, Carmen Brumă le pune doamnelor și domnișoarelor la dispoziție un pachet numit ”Super Silueta de plajă”, la prețul de 53 de lei.

Unul dintre programele sale celebre este chiar ”Programul 3S – Sănătoasă, Suplă, Sătulă”, care conține un regim alimentar de 6 săptămâni și 5 antrenamente pentru acasă, la prețul de 49 de lei.

Un alt program popular este ”Intră în Rochia de Mireasă”, un program online de slăbit pentru doamnele și domnișoarele care vor îmbrăca rochia de mireasă. Pachetul costă 35 de lei.

Sursa foto: Facebook