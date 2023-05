Diana Dragomir își strigă durerea! Tânăra suferă de o boală care o macină în fiecare zi și nu are leac: „Nu mai funcţionezi ca om”

Diana, o tânără din România, suferă de o boală grea. De mai bine de trei ani, viața ei se rezumă doar la dureri, medicamente și vizite la medici de pretutindeni. Zilnic se confruntă cu dureri abdominale groaznice, iar afecțiunea se pare că nu are leac.

Pentru Diana viața a luat o altă întorsătură în momentul în care au început să apară durerile abdominale, în urmă cu aproximativ trei ani. Nu le-a luat în considerare la vremea respectivă, însă, ulterior, a început să se îngrijoreze când a văzut că durerea persistă. Au urmat vizite la peste 20 de medici pentru a afla care este afecțiunea de care suferă, de fapt. Fiecare dintre ei i-a pus câte un diagnostic diferit și greșit: sindrom levator ani, polip, endometrioză, nevralgie pudendală. Toate au fost, ulterior, infirmate.

Nu a aflat nici până în momentul de față care este boala de care suferă, tot ce știe este că durerea a devenit parte din viața ei și, încă, încearcă să se împace cu ideea că nu va exista un leac pentru ea.

„Am dureri de dimineaţă până seara. La un moment dat nu mai funcţionezi ca om, nu mai eşti funcţional. Efectiv, eu m-am lăsat de muncă din cauza acestei dureri”, spune Diana, potrivit observatornews.ro.

Diana a plătit 10.000 de euro pe tratamente de ameliorare și investigații medicale

Ultima oară când s-a simțit eliberată de durerea care îi macină existența a fost în urma unei operații. Însă, la două-trei zile de la intervenția respectivă, durerile au revenit. Crucea pe care o duce zilnic, pe umerii săi, devine din ce în ce mai grea.

„De trei ani de zile sunt în dureri, singurele pauze au fost cu morfina. Am avut noroc că morfina mi-a fost dată la operaţie, atunci la endometrioză. M-am trezit, am zis că am scăpat… după două zile, când nu mai aveam morfină în corp, au revenit durerile”, a adăugat ea.

În tot acest timp, tânăra a urmat zeci de invetigații, a primit pungi întregi de medicamente și a fost chiar și la ședințe de terapie. Fără rezultat. Nu s-a ales cu nimic, din contră, a investit 10.000 de euro din banii săi pentru a urma toate aceste proceduri.

„Această terapie a durerii care poate fi alcătuită din mijloace farmacologice sau de mijloace tehnice sau din proceduri, să fie şi ea decontată prin fondul naţional. Nu este decontat consultul de terapia durerii, e foarte complex, necesită un interviu, o anamneză complexă. Este necesar un amestec de tehnici, de obiceiuri, aşa încât să îmbunătăţeşti calitatea vieţii pacienţilor şi familiei. Dar serviciile de terapia durerii nu se regăsec în ambulatoriu, asistenţa primară, peste tot în spitale”, explică Cristina Berteanu, specialist în terapia durerii, pentru sursa citată.

